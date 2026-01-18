Ocurrió ayer por la tarde en Guaymallén. La víctima, identificada como Fernando Flores, se trasladaba con su esposa y su hijita de un año. Ambas resultaron heridas.

Motociclista chocó contra una camioneta, terminó debajo de un colectivo y murió: viajaba con su familia.

Un grave siniestro vial ocurrido ayer por la tarde dejó como saldo un motociclista muerto en el departamento de Guaymallén. El hecho se registró alrededor de las 19.56 en la intersección de avenida Bandera de los Andes y calle Defensa, en Rodeo de la Cruz.

Según el informe policial, la víctima fatal fue Fernando Flores, de 27 años, quien circulaba en una motocicleta Gilera 125 cc en dirección oeste por Bandera de los Andes. El joven viajaba acompañado por su esposa, Y.M. (28), y por su hija de un año.

Por causas que aún se investigan, la motocicleta colisionó con una camioneta utilitaria Peugeot, lo que provocó que el conductor saliera despedido del rodado y terminara debajo de un colectivo de línea 233 (interno 50), que circulaba en sentido contrario.

Tras varios llamados al 911, personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron al lugar. El profesional médico constató el fallecimiento del motociclista en el lugar. En tanto, la mujer fue trasladada al Hospital Central, donde fue diagnosticada con "politraumatismos por accidente vial" y quedó en observación, mientras que la menor fue derivada al Hospital Notti con politraumatismos, también bajo observación médica.

A los conductores de la camioneta y del colectivo, ambos de 28 años, se les practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultados negativos.