“Mis hijos no son asesinos, son chicos, adolescentes”, declaró el padre de Ciro y Luciano Pertossi

Este martes en los Tribunales de Dolores se realiza la decimosegunda audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

En el inicio de la jornada declaró Ciro Pertossi, uno de los ocho acusados. Durante el día testificarán madres y padres de cinco de los rugbiers y también hablarán tres peritos de la defensa y un efectivo policial.

“Mis hijos no son asesinos, son chicos, adolescente”, declaró el papá de Ciro y Luciano Pertossi

“Esto que paso fue tremendo. Me echaron del trabajo porque era muy mediático el caso”, declara Mauro Pertossi.

“He recibido amenazas, pero están hechas las denuncias. Hoy no consigo trabajo, el sostén de la familia es mi esposa”, añadió.

Además, agregó: “Es una desgracia esto que pasó. Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida y pasa esto”.

Mauro Pertossi, padre de Lucas; María Ester Zárate, madre de Matías Benicelli; Marcial Thomsen, padre de Máximo.

Declara Eduardo Benicelli, el papá de Matías, uno de los acusados: “Nunca imaginé que iba a vivir algo así”

“En mi familia tenemos un taller de chapa y pintura, así que cuando termino la secundaria se quedo a trabajar con nosotros, era pintor”, detalló el hombre sobre su hijo.

También explicó entre lágrimas que con el resto de los acusados eran amigos de toda la vida y que les prestó el auto para viajar.

“Hoy estamos acosados, le han querido pegar a mi señora y a mi hija”, sostuvo. “En mi trabajo la gente dejó de venir, fueron tres años de mucho dolor”, añadió.

Luego, Benicelli precisó: “No hay un día que no me levante con insultos, pero tengo algo muy claro, el dolor no se cura con dolor”.

“Es terrible lo que pasó, es un dolor terrible para todos”, declaró.

Máximo Thomsen lloró durante la declaración del papá de Matías Benicelli

Noticia en desarrollo