Mendoza: absolvieron al patovica de Sergio Dalma acusado de manosear a una mendocina en pleno show

El guardia de seguridad, de nacionalidad española, había sido imputado por la Justicia tras la denuncia de la víctima. El episodio ocurrió en marzo y un video muestra en detalle cómo aborda a la mujer que había intentado subirse al escenario.

Un patovica de Sergio Dalma es investigado por el abuso sexual a una mendocina

La Justicia de Mendoza absolvió a Ángel García, el patovica de Sergio Dalma que había sido acusado de abuso sexual tras el incidente durante un recital en el Arena Maipú. El guardia de seguridad había intentado frenar a la seguidora del cantante, pero, al tratar de agarrarla, le tocó las partes íntimas.

Video del momento El episodio se remonta al pasado 27 de marzo, cuando el reconocido intérprete se presentó por la noche en el Arena Maipú. Mientras sonaba "Bailar pegados", uno de los temas más coreados por los espectadores, una mujer de 47 años que estaba en primera fila intentó, como suele suceder en algunos recitales, llegar al escenario y conocer de cerca a Sergio Dalma.

Primero, la mendocina atravesó la valla de contención y, cuando creía abrazar a su ídolo, el guardia de seguridad irrumpió rápidamente y la quitó del medio. Sin embargo, el accionar del patovica no fue el visto en la mayoría de shows de este calibre.

Es que el hombre, integrante del equipo de Sergio Dalma, la retuvo con fuerza y la tomó desde la cola, tocándole sus zonas íntimas, tal como se aprecia en un video de un asistente que captó en detalle lo ocurrido. De hecho, se oye ahí mismo cómo otras mujeres reaccionan preocupadas al ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1907464926286815725&partner=&hide_thread=false | Un patovica del cantante español Sergio Dalma es investigado en la Justicia por el presunto abuso sexual a una mujer mendocina, que en el reciente show celebrado en Maipú fue apartada violentamente y manoseada en sus partes íntimas al intentar subirse al escenario. pic.twitter.com/b4Nms25Tu2 — LOS ANDES (@LosAndesDiario) April 2, 2025 Finalmente, la fanática fue devuelta por el patovica a la platea. Y si bien el recital cerró como si nada hubiera pasado, la víctima salió de inmediato del recinto y fue directo a una comisaría cercana a su domicilio para advertir lo vivido. Finalmente, fue derivada a las oficinas del Ministerio Público Fiscal en el Polo Judicial, donde radicó la denuncia, que quedó en la órbita de la fiscal de Delitos Sexuales, Virginia Rumbo.