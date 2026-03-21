Vestidos de operarios, asaltaron una empresa y un perro de la Policía permitió capturar a un sospechoso

El análisis de las cámaras del CEO permitió reconstruir la secuencia y el recorrido de los autores, lo que orientó el despliegue policial en la zona, donde se hallaron elementos descartados durante la fuga.

El perro Sky de la Policía de Mendoza permitió la aprehensión de un sospechoso tras un robo en una obra de Godoy Cruz

La Policía de Mendoza avanzó en la investigación de un robo ocurrido en una obra en construcción de Godoy Cruz, donde delincuentes sustrajeron dinero en efectivo y celulares. La intervención de un perro del Cuerpo de Canes fue clave para dar con uno de los presuntos autores.

El hecho ocurrió en una empresa constructora ubicada sobre calle El Zonda, en el barrio SUPE. Según la denuncia, tres hombres que vestían chalecos refractarios ingresaron al sector administrativo y, tras amenazar con un arma de fuego, robaron una importante suma de dinero y dos celulares, para luego escapar.

Tras el aviso, se desplegó un operativo con personal policial y el análisis de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones, lo que permitió reconstruir la secuencia del hecho y el recorrido de los sospechosos.

image Durante los rastrillajes, los efectivos hallaron prendas de vestir y dos teléfonos celulares ocultos dentro de un chaleco refractario, que habrían sido descartados durante la fuga.

Por orden judicial intervino el Cuerpo de Canes, donde el perro Sky, un ovejero alemán entrenado en rastreo, siguió el rastro desde el lugar del hecho y permitió ubicar a un joven de 17 años, quien fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial.