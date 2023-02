Mató a su mamá y se entregó a la Policía: confesó que lo hizo porque estaba cansada de cuidarla

Hoy por la tarde una mujer de 30 años mató a su mamá de 59 años, según trasciende, asfixiándola con una almohada. La responsable del asesinato quedó detenida tras llamar al 911 y confesar lo que había hecho. Horas antes anticipó el hecho en sus redes sociales: “Necesito un día de paz”. Fue imputada por “homicidio calificado por el vínculo”.

Ocurrió en una vivienda ubicada en calle 3 y Richieri, del barrio El Faldeo, Capilla del Monte. La víctima identificada como María Rosa Ravetti se encontraba postrada en su cama hace dos años por cuestiones de Salud.

Fuentes policiales informaron que “En horas más tempranas recibimos un llamado en la comisaria de Capilla del Monte por un problema familiar, cuando el personal policial se hace presente, entrevista a una mujer de 30 años y manifiesta que había asfixiado y dado muerte a su propia madre de 59 años que estaba postrada hace dos años”.

Tras el asesinato se hicieron virales unas publicaciones de la detenida en Facebook, donde adelantaba el trágico hecho: “Estoy tan cansada, física y mentalmente. No poder vivir normal, ocuparme de mis hijas, de mi vieja que está re mil enferma porque es peor que una nena de dos años” y agregó, “La gente promete ayudarme con mi mamá y, sin embargo, sigo sola. Me va a dar un ACV, intento ser fuerte por mis hijas, pero no doy más. (…) Si esto es vivir, pues ya no quiero. Necesito un día de paz”.

En la vivienda siguen trabajando los peritos forenses y el cuerpo de la fallecida fue enviado a la morgue para realizar la autopsia que determine las causas de su fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien imputó a la mujer y decidió su traslado a la ciudad de Córdoba.