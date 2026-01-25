Mataron a un adolescente de 16 años en un ataque a tiros en Santa Fe

Un adolescente de 16 años fue asesinado este domingo por la mañana tras un ataque a tiros en la ciudad de Santa Fe . Además otro joven de la misma edad permanece internado en grave estado .

El hecho ocurrió cerca de las 6, en la intersección de Hermano Figueroa y Alfonsina Storni , en el barrio Ceferino Namuncurá . Allí, un hombre que circulaba en moto pasó por el lugar y disparó varias veces contra un grupo de jóvenes que se encontraba reunido en la vereda.

Tras el ataque, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de dos menores heridos de arma de fuego . Al arribar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico se encontró con una escena de máxima tensión , ya que alrededor de diez vecinos intentaban limpiar la vereda con baldes de agua y mostraban hostilidad hacia los efectivos , lo que obligó a solicitar refuerzos policiales para asegurar la zona.

Minutos después, un hombre de 35 años se presentó ante las autoridades y relató que había trasladado por sus propios medios a su hijastro, Carlos Barrionuevo , de 16 años, al Hospital Iturraspe .

Los médicos confirmaron que el adolescente había recibido múltiples disparos en la cabeza y la nuca y, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció cerca de las 7 de la mañana .

El otro herido, identificado como Pablo C., también de 16 años y domiciliado en la zona de Teniente Loza y Pasaje Público, ingresó al mismo hospital con un disparo en la espalda que le perforó un pulmón. Permanece internado en terapia intensiva, estable dentro de su gravedad.

La investigación quedó a cargo del fiscal Andrés Marchi, quien ordenó una serie de medidas para identificar al autor del ataque y reconstruir la secuencia del hecho. Hasta el momento, las familias de las víctimas se negaron a declarar, lo que dificulta la obtención de testimonios clave.

La principal hipótesis apunta a que el ataque estaría vinculado a un conflicto previo entre los propios menores, aunque la causa continúa abierta y no se descartan nuevas líneas de investigación.

En ese marco, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar la motocicleta desde la que se efectuaron los disparos y reconstruir el recorrido del atacante antes y después del crimen.