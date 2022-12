Los rugbiers hoy: “encierro extremo” y teléfono, a días del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

Los ocho jóvenes imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa (19), ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell, se preparan para en pocos días encarar las audiencias del juicio en su contra, donde arriesgan una sentencia a prisión perpetua. Por estas horas, los rugbiers siguen en el Alcaidía Departamental de La Plata N°3, en Melchor Romero, y mantienen un bajo perfil.

Se trata de Luciano Pertossi, de 21 años y apodado “Chano”; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Máximo Thomsen, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Blas Cinalli, de 21. Los juzgarán desde la semana próxima, exactamente el 2 de enero, por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

A casi tres años de matar a golpes a Fernando, los rugbiers acusados viven un “encierro cautelar extremo” dentro de la propia reclusión de la cárcel a la espera de conocer el veredicto de la Justicia. No pasan sus días como el resto de los presos, sino que tienen una jornada diferente. Es una medida que se tomó luego de que se denunciaran abusos de parte de otros compañeros de complejo. “Es una imposición del Estado este encierro, y lo deciden desde el Poder Ejecutivo”, explicaron fuentes judiciales.

Fernando Báez Sosa, asesinado en enero de 2020 en Villa Gesell.

Según A24, están todos alojados en el mismo pabellón, en celdas de a dos para mayor comodidad pero separados de otros reclusos. Durante 21 horas permanecen dentro de sus celdas y salen al aire libre cuando el resto de los reclusos regresan de sus actividades para no cruzarse.

Al igual que el resto de las personas alojadas allí, los acusados de matar a Fernando pueden usar teléfono celular para comunicarse con sus familiares y amigos. Acceden un móvil para los ocho. Desde el primer día, tienen un seguimiento médico y psicológico periódico.

“En el tiempo que llevan alojados en Melchor Romero no se han registrado incidentes con sus compañeros de alojamiento, ni con el personal penitenciario. Cuando no salen al patio, pasan sus horas en la celda”, afirmó a diario La Nación una fuente oficial. A diferencia de los demás reclusos, los rugbiers no participan de los distintos talleres que se dictan tras las rejas.

Los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa (Archivo)

Un mes atrás, Máximo Thomsen salió de la prisión. Fue trasladado a un centro de salud de La Plata, donde fue intervenido quirúrgicamente de una hernia inguinal, agregaron las fuentes consultadas.

Empieza el juicio contra los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa

El juicio por el caso arrancará el lunes 2 de enero de 2023, en plena feria judicial de verano, a casi tres años del crimen de Fernando, y se desarrollará a lo largo de 22 jornadas con la participación de más de 130 testigos.

Las audiencias se realizarán en el Palacio de Tribunales de Dolores, ubicado en la calle Belgrano 141 de esa ciudad bonaerense, y estarán a cargo de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

De acuerdo con la instrucción del caso, desarrollada por la fiscal Verónica Zamboni, los ocho rugbiers atacaron a Báez Sosa entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en avenida 3 y paseo 102.

Según Zamboni, los jóvenes “acordaron darle muerte” al estudiante de derecho y, para ello, “previamente distribuyeron funcionalmente sus roles”, luego de que “minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado” con él, “quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos”.

La muerte de Fernando Báez Sosa puso a la violencia en manada en debate nacional. (Gentileza Clarín)

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y de teléfonos celulares de testigos, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.

También fueron pruebas clave el análisis de los chats y los videos hallados en los celulares de los propios imputados y donde se hallaron mensajes como el Lucas Pertossi anunciándole al resto que Fernando “caducó”, o las pericias que encontraron sangre de la víctima en prendas de vestir de alguno de los rugbiers.

El debate, donde el Ministerio Público estará representado por el fiscal Juan Manuel Dávila, se realizará en la Sala de Audiencias Multifueros del Palacio de Tribunales de Dolores.

En la primera audiencia, los ocho acusados escucharán las emotivas palabras de Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de la víctima, quienes serán los primeros testigos del juicio.

En tanto, Fernando Burlando, abogado querellante, declaró antes del juicio: “Los ocho acusados planearon y acordaron emboscar, con la intención de matar, a Fernando Báez Sosa. Se va a probar que hubo alevosía. Está muy claro, para nosotros, que había una decisión. La decisión era quitarle la vida a la víctima. Vamos a trabajar para que los acusados se lo condene a la pena de prisión perpetua. Para nosotros los ocho acusados son coautores del crimen. Todos cumplieron un papel”.