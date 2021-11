Los impactantes tuits de la pareja de la madre de Lucio Dupuy: “No traigan pibes al mundo para sufrir”

En las últimas horas se acumularon más detalles preocupantes sobre el contexto en el que vivía Lucio Dupuy, el niño pampeano de cinco años que murió tras recibir una golpiza y por lo que están detenidas, acusadas de homicidio, su madre biológica, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez.

Maximiliano Dupuy, tío del pequeño y hermano mayor de su padre, se refirió a la novia de la madre de Lucio: “La vida que ella llevaba era un peligro”.

“Mi hermano comenzó en febrero a arreglar las visitas [para ver al niño] y presentó las fotos que mostraban publicaciones [en redes] de Abigail diciendo que no tiene sentido tener hijos porque te quita libertad, que se drogaba. No tenía trabajo y obvio que un nene de cuatro años en ese ambiente recibía todo eso. Nosotros estábamos al tanto de lo que pasaba”, explicó en diálogo con TN.

Maximiliano hizo referencia sobre los post que Páez hacía en Twitter, en donde tenía 242 seguidores y hoy recibe cientos de comentarios de usuarios que la insultan y le desean la muerte a ella y a Valenti.

Uno de los tuits de Abigail Páez. Twitter Captura de pantalla.

El 15 de octubre, Páez había escrito algo que puede sonar como un consejo desde el sentido común, pero en el contexto de la causa de asesinato, puede llegar a sonar perturbador: “No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir la c... de su p... madre”.

Por otra parte, había replicado una estrofa de una canción de Turf, No se llama amor: “Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad, y para mí eso no se llama amor”.

Desde sus post hablaba mucho también de su pareja, que la amaba, y pocas veces hacía referencia al pequeño. “Na, Lucio es un dulce... ayer vino y me abrazó de la nada, es bastante cerrado en expresar su cariño, así que valoro mucho ser una de las pocas personas a quien le da amor sin forzarlo”, escribió el 24 de septiembre.

Otro de los tuits de la mujer acusada de haber asesinado a Lucio. Twitter. Captura de pantalla.

El último tuit de Páez fue el viernes pasado, un día antes del asesinato del pequeño: “Hoy tendría que armar la pileta, pero tengo que hacer tantas cosas que no voy a poder”.

El tuit donde expresaba su deseo de pasar tiempo a solas con su pareja. Twitter. Captura de pantalla.

Según se ve, Páez solía comentar que quería estar a solas con Magdalena, a quien le decía Maga, y un par de personas que la seguían y a quienes ella seguía desde Twitter lamentaron que los amigos y amigas cercanas de Abigail no hayan hecho algo para que cese la violencia contra el niño. “Abi es así” es la frase que usaron en post de las redes para explicar cómo las acciones de Páez eran justificadas.