Llevaban a Chile 155 mil dólares en cigarrillos y los detuvieron tras una persecución de más de 25 kilómetros

La Justicia Federal de Mendoza dictó prisión preventiva para tres personas que, en abril pasado, fueron detenidos en alta montaña, mientras transportaban con destino a Chile un cargamento con 70 mil cajas de cigarrillos sin la correspondiente documentación aduanera para su comercialización.

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El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal, a cargo de la fiscal Gloria André, junto con los auxiliares fiscales Segundo Correas y Leandro Fornés, formalizó la investigación contra los involucrados por el delito de tentativa de contrabando agravado por el monto y por la intervención organizada de múltiples personas y requirió su prisión preventiva, lo que fue ratificado por el Juzgado de Garantías.

Por otra parte, hay cuatro personas que habrían sido parte de la misma maniobra y se encuentran prófugas , informaron desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El hallazgo de la carga ilegal, se produjo en la madrugada del 2 de abril de este año, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina se encontraba en el puesto de control fijo “Punta de Vacas”, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 7, para realizar tareas de control vehicular de rutina.

En ese marco, los gendarmes le ordenaron a un vehículo tipo utilitario modelo Mercedes-Benz Sprinter que circulaba hacia Chile que se detuviera. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y se dio a la fuga.

Ante esta situación, se inició una persecución que se extendió por más de 25 kilómetros, hasta que finalmente los gendarmes lograron interceptarlo.

Tras la identificación del conductor, se realizó la inspección del utilitario. Como resultado de la requisa, se constató que el vehículo transportaba 70 mil cajas de cigarrillos de distintas marcas sin la documentación correspondiente, lo que constituiría una infracción al régimen previsto en el Código Aduanero, por lo que el hombre quedó detenido.

La mercadería incautada fue valuada preliminarmente en 155 mil dólares estadounidenses, de acuerdo con lo estipulado por la Aduana.

A partir del análisis de la información recolectada en el procedimiento, junto con tareas investigativas complementarias, la fiscalía logró establecer la posible participación de por lo menos otras seis personas en la maniobra ilícita.

Con este cuadro fáctico, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juez de Garantías interviniente la autorización para la detención de los presuntos involucrados y el allanamiento de sus respectivos domicilios.

Como resultado de las medidas judiciales, se logró la detención de dos acusados —además del conductor—, y permanecen prófugas otras cuatro personas. La fiscalía resaltó, además, que algunos de los involucrados contaban con antecedentes vinculados a infracciones al Código Aduanero.