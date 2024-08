Libertad para los rugbiers franceses: cronología de un caso que se encaminaría hacía el archivo

Luego de que el fiscal Gonzalo Nazar ordenara que Hugo Auradou (20), y a Oscar Jegou (21) queden en libertad, aunque sin poder salir del país, la causa que tiene a los dos deportistas galos como imputados por abuso sexual se encaminaría hacia el sobreseimiento de los acusados y el cierre de la causa.

Si bien los imputados siguen bajo investigación, el caso se ha diluido, según sostienen desde el Ministerio Público Fiscal, donde detectaron “notorias contradicciones, inconsistencias, zonas grises y hasta explicaciones insuficientes”, además de “un tono jocoso” en un audio donde la denunciante se refiere a la situación vivida con los deportistas.

Hugo Auradou y Oscar Jegou, los jugadores franceses acusados de abuso.

En poco más de un mes, la causa que tuvo repercusión internacional ha pasado por distintas instancias que aquí se detallan:

- El sábado 6 de julio pasado, Los Pumas enfrentaron a la selección de Francia en el estadio en el estadio Malvinas Argentinas y los galos ganaron 28-13. Buena parte de la delegación visitante salió a festejar en un bar de Ciudad y luego algunos concurrieron a un boliche de Luján. Allí, una mendocina conoció a uno de los deportistas y, en la madrugada del día siguiente se fue con él al hotel Diplomatic de Ciudad, donde para la delegación europea.

- El 9 de julio Oscar Jégou y Hugo Auradou fueron detenidos en Buenos Aires a pedido de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual Cecilia Bignert. La delegación francesa estaba a punto de embarcar hacia Uruguay para seguir la gira, pero debieron hacerlo sin dos de sus integrantes, los dos jóvenes debutantes.

Tras conocerse la detención de los deportistas, la noticia se replicó en los diarios de Francia y en portales internacionales dedicados al rugby, bautizando el caso como “Affaire Jegou-Auradou”. El presidente de la Federación Francesa de Rugby (FFR), Florian Grill dijo: “Hay una investigación en curso. Jean-Marc (Lhermet, vicepresidente de la FFR) y yo acabamos de volar desde París. Si se confirman los hechos, son increíblemente graves”.

Por su parte, la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, expresó en la red social X: “Si la investigación establece los hechos denunciados, constituyen una atrocidad incalificable”.

- El 11 de julio por la noche, esposados y custodiados por efectivos policiales llegaron a Mendoza a bordo de un móvil policial que los dejó en el Polo Judicial, quedando alojados en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada).

El día anterior ya había llegado a Mendoza Rafael Cúneo Libarona -hermano del ministro de Justicia, Rafael Cúneo Libarona- quien empezó a trabajar, mediáticamente, ya que en ese momento no tenía acreditada su licencia en la provincia. Ya desde ese momento comenzó a sostener que las relaciones entre denunciados y denunciante habían sido consentidas.

- El 12 de julio la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Cecilia Bignert -subrogando al Darío Nora- los imputó por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas”, delito que tiene penas que van de los 8 a 20 años de cárcel y siguieron detenidos en la Estrada. La fiscalía dejó sin respuesta la domiciliaria solicitada por la defensa durante la imputación.

Por esos días se empezaron a realizar distintas pericias cuyos resultados todavía no se conocen: pericias a teléfonos de los imputados y pruebas de ADN, además se tomaron declaraciones testimoniales.

Una amiga de la denunciante aportó un audio clave: “Conocí a un rugbier francés, altísimo el chavón, relindo (risas) relindo… Llegué a mi casa a las 9… tremendo el pendejito”. Pero luego, la conversación da un giro y sostiene que fue abusada por los dos imputados.

Por otra parte, la pericia física del Cuerpo Médico Forense no logró determinar si las marcas y moretones habían sido producto de golpes, y no detectó signos de ahorcamiento.

- El 17 de julio del Ministerio Público Fiscal dio a conocer un comunicado: “Teniendo en cuenta el nivel de prueba alcanzado y la inexistencia de riesgo procesal, resulta viable el otorgamiento de la detención domiciliaria con una caución personal para cada uno de ellos. Asimismo, ambos contarán con pulseras de movimientos”.

Los abogados de la denunciante, no se opusieron a la domiciliaria y los dos franceses se instalaron en una casa de la Quinta Sección de Ciudad que la madre de una de ellos se alquiló, quedando al cuidado de los imputados. Ese día Cuneo Libarona publicó una foto en sus redes, con los dos rubgiers sonrientes y con una leyenda en francés: “J’ai confiance á 100% en son innocence” (“Tengo 100% de confianza en su inocencia”).

la foto de la polémica. Hugo Auradou y Oscar Jegou junto al abogado Rafael Cuneo Libarona.

- El 6 de agosto pasado la denunciante se presentó en la fiscalía y amplió su declaración, ratificando que fue víctima de abusos sexuales por parte de los deportistas.

- El 8 de agosto Hugo Auradou (20) declaró ante fiscal Darío Nora durante 2 horas y media y luego fue lo hizo Oscar Jegou (21), quien dio su versión de los hechos durante 1 hora y media. Mediante un traductor oficial, ambos negaron haber cometido un delito y sostuvieron que fueron relaciones consentidas las que mantuvieron con la denunciante en el hotel Diplomatic de Ciudad, en la madrugada del domingo 8 de julio pasado. Luego, sus abogados solicitaron la libertad de los extranjeros.

La denuncia inicial

Los presuntos abusos habrían ocurrido en la madrugada del domingo 7 de julio pasado, luego de que el equipo galo, conocido como Les Bleus, le ganara a Los Pumas, en el estadio Malvinas Argentinas.

A modo de festejo los deportistas europeos fueron al bar Beerlin donde integrantes del seleccionado bebieron whisky, vodka, gin y cerveza, hasta pasadas las 2 de la madrugada.

Un grupo más pequeño fue al boliche Wabi, donde también estaba la denunciante con otra amiga. Allí Auradou comenzó a charlar con ella y le ofreció beber un trago. La quiso convencer de ir al baño del boliche, pero ella se negó, según la declaración de la mujer.

Cerca de las 5 de la madrugada, el rugbier la invitó al hotel Diplomatic a seguir tomando tragos. Viajaron en Cabify con otro rugbier y una chica mendocina.

Al llegar al hotel los captaron las cámaras de seguridad en los pasillos y el ascensor, donde Auradou y la mujer se besaron y él quiso quitarse la ropa.

Subieron al sexto piso. En la puerta de la habitación 603, el deportista se dio cuenta de que no tenía la tarjeta para abrir. Decidió bajar solo al lobby para pedir una copia. La mujer lo esperó en el pasillo. Cuando regresó Auradou, ingresaron a la habitación.

“Abrió la puerta y solamente había botellas de agua, pero no bebidas. Le pedí ir al baño. Sin mediar palabras me tomó de ambos brazos y me tiró a la cama. Le pedí que me dejara ir a mi casa, se lo decía en inglés, pero me decía que no”, declaró la víctima.

“Me quitó la ropa, me empezó a ahorcar, me pegó cachetadas en la cara y me abusó sexualmente, sin usar preservativo”, denunció la mujer.

Y luego detalló que a los 40 minutos ingresó a la habitación el otro rugbier, compañero de habitación. “Un rubiecito (sería Jegou) quien, al verme, se desnuda, me arrastra, y empieza a abusarme. Yo les pedía por favor que no lo hicieran y que me dejaran ir”, recordó.

En su denuncia judicial la víctima describió que fue violada seis veces a lo largo de la noche. Que la golpearon en la cara y la cabeza, la arrastraron, la obligaron a realizarles sexo oral e intentaron asfixiarla en la habitación del hotel. Los moretones y rasguños quedaron documentados en los estudios forenses después de que la víctima hiciera la denuncia.