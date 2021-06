Le robó más de 100 mil pesos en una estafa virtual y se burló con un mensaje: “Estoy disfrutando de tu platita”

Le robaron 108 mil pesos en una estafa virtual y después le enviaron un mensaje para burlarse de su situación. “Estoy disfrutando de tu platita”, le dijo el delincuente a la víctima.

Todo empezó con una publicación en una plataforma de venta online para vender un sillón por un monto de 12 mil pesos. Al poco tiempo, apareció un interesado, que le escribió para organizar la compra del mueble y rápidamente comenzó el ida y vuelta por WhatsApp.

Luego de arreglar un precio, el vendedor y el supuesto comprador coordinaron la entrega y se realizó finalmente la transferencia que coronaba la transacción.

“Juan, ahí mi esposa te hizo la transferencia. Yo estoy trabajando. En un ratito hablamos, así coordinamos bien”, dijo el estafador en un mensaje. “Te mandó dinero de más. Por favor atendeme”, agregó con un tono de preocupación.

“Juan escuchame, me podés atender por favor que mi esposa... hubo un error. Te mandó dinero de más. Por favor atendeme”, dijo el hombre en otro audio que le envió el sábado pasado.

Según informó diario Clarín, Juan Pablo contó que el hombre era cordobés y que al llamarlo le explicó que hubo un error en la transferencia bancaria.

El estafador, dijo que su esposa había agregado sin querer un cero al monto acordado y en vez de 12.000 pesos le había transferido 120.000. Además, le mandó la captura de la supuesta operación bancaria, con el logo de un banco conocido, su número de CBU y la cifra que le habría enviado por error.

La víctima empatizó con el ladrón y cayó en la estafa. “Entrás de una manera tal que uno termina sintiendo lástima y terminás haciendo los pasos que él te va indicando”, admitió.

“Me agarró en un momento desprevenido. Jamás vas a pensar que de la nada te va a aparecer este tipo de situación. Uno trata de actuar de buena fe para solucionar un problema a la persona que me iba a hacer la compra y en realidad me estaba estafando”, agregó.

Juan Pablo transfirió el dinero que supuestamente le había llegado por error: 108.000 pesos. Después de que hizo la operación empezó a dudar. “En un momento me llama la atención porque no me estaba apareciendo la transferencia y pensé... es sábado y tarda en visualizarse”, consideró.

Cuando se dio cuenta de lo que había pasado ya no había vuelta atrás. Para empeorar las cosas, el estafador se burlaba de él.

“Ya se te va a pasar Juancito, escuchame. Bueno, estoy disfrutando de tu platita, así que muchísimas gracias. Nos vemos”, le dijo.

Juan Pablo intentó comunicarse con su banco para deshacer la operación, pero como era fin de semana le fue imposible contactarse.

“Hoy me acerqué a comisaría 32 de Parque Patricios para hacer la denuncia, y no me la quisieron tomar. Me atendieron con mala predisposición y quedé más angustiado. Me dijeron que tenía que ir al banco”, comentó.

El banco tampoco aportó demasiado: “Me acerqué al banco. El gerente me dice que haga la denuncia en la Policía y así me tomaban el reclamo. Volví a la comisaría, me tomaron la denuncia y volví al banco y expliqué la situación”.

Para Juan Pablo, “lo bueno de todo esto es poder hacerlo público y que no le pasa a más gente”.