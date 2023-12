Le robaron en Guaymallén el equipo de oxígeno que necesita para vivir y pide ayuda para encontrarlo

Ladrones robaron en un coche que estaba estacionado en la vía pública en Guaymallén y se llevaron un concentrador de oxígeno que la víctima, una mujer, necesita para poder llevar una vida normal debido a que es una paciente oxigenodependiente. Piden ayuda para poder encontrarlo ya que no es de venta libre y requiere de aprobación médica.

Alrededor de las 14.30 de este sábado, la mujer había estacionado su vehículo en Adolfo Calle, más precisamente en el barrio Unimev, y bajó por un momento para poder realizar unas compras. Minutos más tarde, notó que delincuentes habían forzado su auto y que se habían llevado el equipo de oxigeno junto al estuche que utiliza para trasladarlo.

Se trata de un concentrador de aire que la víctima utiliza diariamente para poder llevar una vida normal porque padece EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y es oxigenodependiente, por lo que pasar mucho tiempo sin su uso podría agravar su cuadro respiratorio.

Le robaron el concentrador de aire a una paciente oxigenodependiente en Guaymallén y piden ayuda para recuperarlo.

Según especificaron familiares de la víctima, se trata de un artefacto que, además de necesitarlo para vivir, no es de venta libre. Es decir, que es de uso personal y se necesita cumplir varios requisitos para adquirir uno nuevo, por esto, la víctima no puede acceder a otro rápidamente y el ladrón no puede venderlo.

La foto del concentrador de oxígeno y su estuche fueron publicadas en las redes sociales, donde familiares piden por favor a la sociedad su difusión para poder recupéralo lo antes posible.

Quien tenga información al respecto, o sepa algún dato relevante, puede comunicarse al 261 536-9783

