14 de abril de 2026 - 17:23

Le mutilaron las orejas y lo golpearon en la cabeza en San Rafael: investigan si fue un ajuste de cuentas

La agresión se registró en Monte Comán y la policía detuvo a dos sujetos que serían los autores del hecho.

Monte Comán. Archivo Los Andes.-

Monte Comán. Archivo Los Andes.-

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante un presunto ajuste de cuentas en San Rafael un fue hombre agredido violentamente: no sólo lo golpearon en la cabeza, sino que además le hicieron unos cortes en los lóbulos de las orejas.

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El caso tuvo su inicio cuando el domingo a las 6.15 una mujer llamó al 911 denunciando que su marido no había ido a dormir. Un móvil policial de la comisaría 64 llegó a una vivienda de Catamarca y Diagonal Italia, en Monte Comán, y la denunciante explicó que su esposo se había ausentado de su domicilio a las 23:30 y hasta el momento no ha regresado.

Momentos más tarde el móvil policial fue desplazado a Colonia Gelman porque se había denunciado la presencia de un hombre en actitud sospechosa.

Cuando los uniformados llegaron al lugar descubrieron que el hombre era A. A., de 42 años, el mismo que había sido denunciado como desaparecido.

Los policías decidieron trasladarlo a un centro de salud para que recibiera asistencia médica ya que estaba lesionado en la cabeza. En el centro asistencial diagnosticaron traumatismo de cráneo y cortes en los lóbulos de ambas orejas, por lo que se decidió su traslado al hospital Schestalow de San Rafael.

Ayer por la tarde, la justicia ordenó una serie de allanamientos para dar con los con presuntos autores de las lesiones, sospechando que se trataría de un ajuste de cuentas por una deuda, según la versión que manejaba la policía.

El primer allanamiento se realizó a las 16 en Colombia y San Luis, donde se detuvo a R. M. G, de 32 años. En la vivienda se secuestró una pistola con un cargador y en la vereda tres vainas servidas.

Un segundo allanamiento se llevó adelante en Villa Talleres y San Juan, donde se detuvo a V. O, también de 32 años, y se secuestró un teléfono celular.

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