Le dispararon el auto a la prima de Antonela Roccuzzo y se robaron $8.000.000 del supermercado

Rosario es otra vez escenario de violencia con el ataque y el robo de 8 millones de pesos a la familia de Antonela Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi.

El hecho sucedió en la mañana del miércoles, en Lavalle, entre Cochabamba y Pellegrini. Los delincuentes que se desplazaban en un auto blanco con vidrios polarizados se pusieron a la par de un Chevrolet Onix negro que manejaba la prima de Antonela y dispararon un tiro para obligarlo a detener la marcha. A continuación, dos maleantes se bajaron, rompieron una ventanilla del Onix y sustrajeron 8 millones de pesos que eran del supermercado “Único” de Lavalle al 2.500, administrado por la familia Roccuzzo.

La familia de Antonela Roccuzzo es dueña del supermercado "Único" en Rosario

Según informó el diario Rosario3, dentro del Onix estaba Agustina S., prima de Antonela Roccuzzo, una empleada del supermercado y un hombre.

“Íbamos del comercio hacia el banco para depositar dinero. Nos rompieron los vidrios y se llevaron los bolsos. Un auto había seguro, porque los vi subirse a uno. En el momento en el que arrancó todo solo escuché impactos. Cuando nos bajamos vimos el impacto de bala”, comentó a la prensa local Marianela, trabajadora del supermercado.

“Salimos con los bolsos cerrados. No nos dieron información exacta de cuánto había. Lo dejábamos en el banco y nos volvíamos. No es algo que hacemos siempre. La que manejaba era Agustina, la dueña de la empresa. Ella intentó acelerar, pero teníamos un auto adelante y no pudo, por eso lo golpeó al auto”, agregó.

Un disparo y millonario robo a quienes trasladaban plata de la familia de Antonel Roccuzzo en Rosario (Gentileza Rosario3)

Debido a su estado de shock, quienes sufrieron el ataque fueron asistidos por personal médico.

“Pidieron un móvil de auxilio por un robo. Tienen escoriaciones leves y presión alta. Ahora viene una unidad de mayor complejidad para evaluarlos. Están bien”, precisó al programa “Cada Día” (El Tres) uno de los médicos que acudió al lugar.

El ataque previo al supermercado de Antonela Roccuzzo con mensaje mafioso para Messi

En marzo último, delincuentes balearon el supermercado “Único” y le dejaron un mensaje mafioso dedicado al capitán de la Selección Argentina y al intendente de la ciudad de Rosario: “Messi, te estamos esperando, Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

Fueron al menos 14 los disparos sobre el local comercial, la mayoría de ellos dieron sobre una de las tres persianas. Los atacantes se habían desplazado en moto.

Los impactos en el vidrio del local que traspasaron la persiana del supermercado Único en marzo de 2023 (Gentileza Clarín)

