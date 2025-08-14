14 de agosto de 2025 - 23:54

Lavalle: una camioneta colisionó contra un árbol y dos hombres murieron

El trágico accidente ocurrió en la noche de este jueves. Las víctimas: dos hombres mayores de edad.

Trágico accidente en Lavalle.

Trágico accidente en Lavalle.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la Ruta Nacional N°142 y calle Rodríguez, de Lavalle, un accidente tuvo consecuencias fatales. Se trata de dos personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito.

Leé además

Encontraron restos humanos en San Rafael.

San Rafael: encontraron restos humanos e identificaron a la víctima

Por Redacción Policiales
El presidente de Bomberos Voluntarios San Martín y el secretario de Bomberos Voluntarios Palmira protagonizaron una pelea, que quedó registrada en imágenes

Video, piñas y escándalo: miembros de bomberos San Martín y Palmira se enfrentaron en un depósito municipal

Por Enrique Pfaab

Según consta en el parte policial, el hecho ocurrió a las 22.27 cuando una camioneta color gris colisionó contra un árbol. En el rodado quedaron atrapadas las personas que se encontraban en su interior.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constató el fallecimiento de dos hombres mayores de edad. Mientras, continúa la búsqueda de más ocupantes.

Además trabaja en el hecho personal de Bomberos, que se ocupa de la extracción de los cuerpos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Productores agrícolas de Lavalle se han visto afectados por los derrames de cloacas en el canal Pescara

Por los derrames cloacales, Lavalle propone una obra para proteger el agua de riego

Por Sandra Conte
Todo listo para la tradicional fiesta en el secano de Mendoza que mueve multitudes: cómo llegar a la Asunción. Foto: Gentileza Municipalidad de Lavalle.

Todo listo para la tradicional fiesta en el secano de Mendoza que mueve multitudes: cómo llegar a la Asunción

Por Ignacio de la Rosa
Johana Chacon desapareció en 2012 en Lavalle. 

Es ley: el 4 de septiembre será el "Día Provincial en Memoria de Johana Chacón"

Por Redacción Sociedad
Cayó un narco brasilero que se operó los pómulos para no ser identificado.

Cayó en un barrio porteño un narco brasileño que se operó los pómulos para no ser identificado

Por Redacción Policiales