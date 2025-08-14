Lavalle: una camioneta colisionó contra un árbol y dos hombres murieron

El trágico accidente ocurrió en la noche de este jueves. Las víctimas: dos hombres mayores de edad.

En la Ruta Nacional N°142 y calle Rodríguez, de Lavalle, un accidente tuvo consecuencias fatales. Se trata de dos personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito.

Según consta en el parte policial, el hecho ocurrió a las 22.27 cuando una camioneta color gris colisionó contra un árbol. En el rodado quedaron atrapadas las personas que se encontraban en su interior.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) constató el fallecimiento de dos hombres mayores de edad. Mientras, continúa la búsqueda de más ocupantes.

Además trabaja en el hecho personal de Bomberos, que se ocupa de la extracción de los cuerpos.