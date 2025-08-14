14 de agosto de 2025 - 22:47

San Rafael: encontraron restos humanos e identificaron a la víctima

La víctima es un hombre de 82 años. Las autoridades continúan con las investigaciones.

Encontraron restos humanos en San Rafael.

Los Andes | Redacción Policiales
Redacción Policiales

La Policía de San Rafael encontró un cráneo humano en la localidad de Cuadro Benegas, de San Rafael. El hallazgo se produjo cerca de las 13.30 de este miércoles.

Todo comenzó cuando desde la línea de emergencia alertaron a la Comisaría 38° sobre el caso. De acuerdo a lo que reportaron medios del sur provincial, los restos humanos estaban en la calle Gomensoro y Zanjón Pavón.

Personal policial arribó al lugar y constató el hecho. Allí encontraron un cráneo humano de un hombre, con sangre presente, un globo ocular en la órbita, cabello canoso y señales de que animales habían estado sobre los restos.

Además se reportó que no se encontraron indicios de criminalidad. En la escena trabajaron Policía Científica y personal de la VANT.

El procedimiento constó de un rastrillaje a pocos metros donde se hallaba el cráneo. En este nuevo sitio se encontró un tractor volcado con restos humanos en su interior, que corresponderían a la misma víctima. Según trascendió, se trató de Ramón Sambrano, de 82 años, quien residía en la zona.

