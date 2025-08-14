Lavalle de luto: dos jóvenes muertos y otros tres heridos tras chocar su camioneta contra un árbol

Dos jóvenes fallecieron y otros tres resultaron heridas producto del choque de una camioneta contra un árbol en Lavalle .

Fuentes policiales señalaron que el hecho ocurrió pasadas las 22.25 de este jueves , en la intersección de la Ruta Nacional 142 y calle Rodríguez.

Una camioneta Toyota Hilux , en la que viajaban cinco personas , se desplazaba por la RN 142 en dirección al este cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y colisionó de lleno contra un árbol al costado de la calzada.

El impacto fue tan fuerte que dos de los ocupantes — Matías Joaquín Brito, de 18 años, y Axel Armando Vega, de 19— salieron despedidos del habitáculo. Murieron en el acto.

Los otros tres pasajeros resultaron con heridas de distinta consideración.

Un joven de 21 años, identificado como A. V., fue trasladado al hospital Lagomaggiore con politraumatismos y fractura vertebral.

En tanto, una chica de 17 años y una joven de 18, identificada como L. C., sufrieron traumatismos craneoencefálicos graves y fueron derivadas de urgencia al hospital Central, donde ingresaron a quirófano.

Personal de Bomberos trabajó en el lugar para rescatar a los heridos atrapados entre los hierros retorcidos de la camioneta. El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el deceso de las víctimas fatales en el lugar.

Intervino en la escena el Ayudante Fiscal de turno.