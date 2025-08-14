14 de agosto de 2025 - 23:54

Lavalle de luto: dos jóvenes muertos y otros tres heridos tras chocar su camioneta contra un árbol

El trágico accidente ocurrió en la noche de este jueves. Los varones fallecidos tenían 18 y 19 años. En tanto, los tres heridos habían quedado atrapados entre los hierros.

Lavalle: choque de camioneta contra un árbol y dos fallecidos

Lavalle: choque de camioneta contra un árbol y dos fallecidos

Foto:

Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos jóvenes fallecieron y otros tres resultaron heridas producto del choque de una camioneta contra un árbol en Lavalle.

Leé además

Encontraron restos humanos en San Rafael.

San Rafael: encontraron restos humanos e identificaron a la víctima

Por Redacción Policiales
El presidente de Bomberos Voluntarios San Martín y el secretario de Bomberos Voluntarios Palmira protagonizaron una pelea, que quedó registrada en imágenes

Video, piñas y escándalo: miembros de bomberos San Martín y Palmira se enfrentaron en un depósito municipal

Por Enrique Pfaab

Fuentes policiales señalaron que el hecho ocurrió pasadas las 22.25 de este jueves, en la intersección de la Ruta Nacional 142 y calle Rodríguez.

Una camioneta Toyota Hilux, en la que viajaban cinco personas, se desplazaba por la RN 142 en dirección al este cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y colisionó de lleno contra un árbol al costado de la calzada.

El impacto fue tan fuerte que dos de los ocupantes —Matías Joaquín Brito, de 18 años, y Axel Armando Vega, de 19— salieron despedidos del habitáculo. Murieron en el acto.

Los otros tres pasajeros resultaron con heridas de distinta consideración.

Un joven de 21 años, identificado como A. V., fue trasladado al hospital Lagomaggiore con politraumatismos y fractura vertebral.

En tanto, una chica de 17 años y una joven de 18, identificada como L. C., sufrieron traumatismos craneoencefálicos graves y fueron derivadas de urgencia al hospital Central, donde ingresaron a quirófano.

Personal de Bomberos trabajó en el lugar para rescatar a los heridos atrapados entre los hierros retorcidos de la camioneta. El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el deceso de las víctimas fatales en el lugar.

Intervino en la escena el Ayudante Fiscal de turno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Productores agrícolas de Lavalle se han visto afectados por los derrames de cloacas en el canal Pescara

Por los derrames cloacales, Lavalle propone una obra para proteger el agua de riego

Por Sandra Conte
Todo listo para la tradicional fiesta en el secano de Mendoza que mueve multitudes: cómo llegar a la Asunción. Foto: Gentileza Municipalidad de Lavalle.

Todo listo para la tradicional fiesta en el secano de Mendoza que mueve multitudes: cómo llegar a la Asunción

Por Ignacio de la Rosa
Johana Chacon desapareció en 2012 en Lavalle. 

Es ley: el 4 de septiembre será el "Día Provincial en Memoria de Johana Chacón"

Por Redacción Sociedad
Así quedó la camioneta chocada por el conductor ebrio de un Peugeot en Guaymallén

Conductor borracho chocó a una camioneta y provocó un corte en la calle más transitada de Guaymallén

Por Redacción Policiales