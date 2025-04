La vida tras el asesinato de Florencia Romano: "Es una tristeza que no termina"

Florencia Romano tenía apenas 14 años cuando en diciembre del 2020 saludó a sus padres por última vez y se subió a un colectivo con la promesa de que iría a la casa de una amiga. Han pasado más de cuatro años y su familia no logra darle pelea al dolor desgarrador que causó la prematura muerte de la joven, cuyo crimen marcó la historia de Mendoza, no sólo por la atrocidad del femicidio sino también porque sentó precedentes en la Justicia local.

Buena persona, excelente estudiante, alegre y soñadora, así la recuerdan Cristina Mopardo y José Romano a su hija. Dos padres jóvenes, que no pueden evitar perder la voz y romper en llanto al hablar de su hija menor. “La recordamos todos los días. Siempre pesando en ella. Aunque quiera distraerme, siempre ocurre algo que me hace volver a pensarla y me cambia el día”, confiesa “Kitty”, como le dicen cariñosamente, en diálogo con Los Andes y asegura: “No hay palabras para describir lo que se siente: es algo muy pesado, doloroso, muy triste. Es una tristeza que no termina”.

En el comedor de la vivienda está la urna con las cenizas de Flor, a su lado hay fotos, a veces flores y velas. Su cuarto permanece intacto, tal como ella lo dejó el 12 de diciembre de 2020 cuando se fue. En un rincón todavía yacen las valijas a medio hacer que la joven había preparado con tanta ilusión para partir el siguiente año a Carlos Paz, precisamente el 28 de febrero, cuando hubiera cumplido sus 15 años. Ni fiesta ni objetos ostentosos, el regalo que pidió fue un viaje a solas con su mamá. “Le había gustado tanto esa ciudad en el viaje de egresados de séptimo, que me pidió repetirlo, pero con su madre”, recuerda José con notable nostalgia.

WhatsApp Image 2025-04-24 at 9.30.01 PM.jpeg El cuarto de Florencia, intacto, tal como ella lo dejó el 12 de diciembre de 2020 cuando se fue. - Gentileza “Nos íbamos a ir las dos solas, ya estaba todo listo. Y ahí quedó todo”, resume Kitty, mientras su cabeza no deja de imaginar lo hermoso que hubiera sido esa experiencia. José duerme en la cama de Flor, lo hizo las primeras veces a modo de poder sentir cerca a su hija y desde entonces no pudo volver a dormir en su cama. “La gente me dice que ya saque sus cosas, que desarme la pieza, pero yo no puedo, prefiero que estén, así como están”, asegura.

Aunque en un acto de total valentía, Kitty y “Pela” -como le dicen a José- tomaron fuerzas y decidieron donar parte de la ropa de Flor a los damnificados del último temporal de Bahía Blanca. Ambos sintieron que hicieron lo correcto, por el bien de alguna joven de la edad que tenía su hija cuando usaba esas prendas.