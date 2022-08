La perversa metodología de la “envenenadora de Guaymallén”, la mujer acusada de asesinar con anticongelante

Mañana comienzan las audiencias preliminares para que se realice el juicio que tiene a Karen Leylen Oviedo (31) –apodada en los medios como “envenenadora de Guaymallén”- por lo que en breve la mujer será sometida a un debate por dos asesinatos: su marido, Rolando Aquino (47) y el hijo de éste, Elián, de 9 años.

De esta forma, la mujer está muy cerca de ser juzgada por dos gravísimos delitos: homicidio agravado por el vínculo y por ser “con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso” (por su pareja); y homicidio agravado por ser “con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso” (por el menor). La pena establecida para estos delitos es la prisión perpetua.

karen Oviedo y su pareja, la víctima.

Para los investigadores de la Fiscalía de Instrucción N° 18, a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, la acusada les habría suministrado a ambos la misma y letal sustancia: etilenglicol, un potente anticongelante que determinó la muerte de Aquino, en febrero del año pasado, y de Elián, en 2019.

El etilenglicol es un compuesto químico orgánico que se caracteriza por ser un líquido transparente incoloro, inodoro y ligeramente espeso como el almíbar y de leve sabor a dulce.

Por estas características organolépticas se suelen utilizar algún colorante para reconocerlo y así disminuir las intoxicaciones por accidente. A temperatura ambiente es poco volátil, pero puede existir en el aire en forma de vapor. Se fabrica a partir de la hidratación del óxido de etileno.

El producto se utiliza como anticongelante en los circuitos de refrigeración de motores de combustión interna, como difusor del calor mezclado con agua para los procedimientos de deshielo y antihielo de los aviones comerciales, para fabricar compuestos de poliéster, y como disolvente en la industria de la pintura y el plástico. También se utiliza como uno de los ingredientes en líquidos para revelar fotografías, así como fluidos para frenos hidráulicos y en tinturas usadas en almohadillas para estampar en talleres de imprenta.

El modus operandi

El 7 de enero de 2021 karen Oviedo llevó al marido a la clínica Santa María, de Ciudad. El hombre ya estaba inconsciente y de inmediato quedó internado en terapia intensiva. Un par de días después murió.

Oviedo aseguró que había comprado por la plataforma de ventas online “Mercado Libre” unas gotas para la piel debido a que, tanto ella como él, tenían “manchas”. Agregó que ella había consumido “pocas gotas” pero que el hombre había ingerido “mucho más”.

Tras tomar nota de la situación, se dio intervención a la Justicia y comenzó una investigación por “averiguación muerte” que rápidamente comenzó a complicar la situación de Karen: la empleada doméstica aseguró que había visto cuando la sospechosa “obligaba al hombre a tomar algo” y que la víctima no quería. Según su propio relato, el hombre -que estaba atravesando una depresión- le decía a su mujer “cada vez que me das algo me cae mal”.

A partir de esto, se decidió analizar el teléfono de Oviedo. De esa pericia emergió una historia macabra: la mujer había realizado un sinfín de búsquedas en Google con la consigna “cuál es el veneno más letal”. También se determinó que la mujer había adquirido, a través de Mercado Libre, un refrigerante para autos, que contenía etilenglicol. Especialistas afirmaron que el consumo de ese químico en humanos genera un efecto mortal en cuestión de horas.

La fiscal ordenó la detención de Oviedo y algunos allanamientos en los que se secuestraron botellas, goteros y distintas sustancias que fueron analizadas por expertos.

De inmediato algunos familiares llevaron a los investigadores sus dudas sobre la muerte de Elián. En marzo de 2022, Karen Oviedo fue imputado por el asesinato del menor.

Los investigadores establecieron, a través de la historia clínica del chico algunos valores correspondientes a Etilenglicol. Además, cuatro días antes de la muerte de pequeño, la mujer compró una dosis de este producto, tal como hizo con su pareja, con quien vivía en una casa donde tenía un almacén, en calle Manuel A. Sáez al 7100, en Villa Nueva.

Elián Aquino, el niño que habría sido envenenado.

La causa de la muerte del menor fue “una falla multiorgánica, según consta en la historia clínica del hospital Notti″.

La madre del chico declaró que en el inverno de 2019, Elián fue a la casa de su padre a pasar las vacaciones. El 2 de julio –según la información brindada a la fiscalía por Mercado Libre- la imputada compró el refrigerante.

En la mañana del 7, el chico se enfermó y lo internaron “en fase 3″ y murió cerca de las 18 de ese mismo día previo a pasar “por fase 1 (estado de embriaguez), fase 2 (deterioro) y, por último, fase 3 (falla multiorgánica)”.

“El doctor Sergio Saracco sostuvo que la grave alteración en órganos es compatible la intoxicación con refrigerante. Estamos ante un hecho similar. Pero la diferencia es que el padre ingresa en otra fase”, explicó en la ocasión la fiscal.