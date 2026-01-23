La odisea de un turista argentino que estuvo 12 horas a la deriva en una moto de agua en Punta del Este

El hombre había ingresado al mar a bordo de una moto de agua y nunca regresó a la costa. Estaba a unas 6 millas náuticas de Piriápolis.

Encontraron con vida al turista argentino que había desaparecido en Punta del Este tras ingresar al mar en una moto de agua

Tras más de 12 horas de búsqueda intensiva, la Armada Nacional de Uruguay confirmó el hallazgo con vida del ciudadano argentino de 58 años que había sido reportado como desaparecido en la zona de Playa Brava, Punta del Este.

El individuo fue localizado en las primeras horas de la mañana de este viernes. Según los reportes de Prefectura, el hombre fue hallado a bordo de una moto de agua en una zona alejada del punto inicial de desaparición.

Embed #PuntaDelEste FUE ENCONTRADO CON VIDA por parte de @Prefectura_Uy a unas 6 millas náuticas de Piriápolis el ciudadano argentino desaparecido ayer. Está siendo trasladado a la costa. Será trasladado a Punta del Este. Se iniciarán los controles de salud para el ciudadano… pic.twitter.com/gVNFPq15vj — Marcelo Umpierrez 099323625 (@emekavoces) January 23, 2026 El operativo de rescate, que incluyó medios marítimos y aéreos, logró interceptar al sujeto luego de que se perdiera rastro de él durante la jornada del jueves.

Estado de salud y traslado Tras el rescate, se activaron los siguientes protocolos:

Evaluación primaria: El personal médico de la Armada realizó una revisión inicial en la embarcación de rescate.

Diagnóstico: Se constató que el hombre presentaba un cuadro de hipotermia leve debido a la exposición prolongada a la temperatura del agua durante la noche, aunque se encontraba c onsciente y estable.

Traslado: Fue derivado a un centro asistencial local para recibir hidratación y observación médica preventiva. La Prefectura de Maldonado inició las actuaciones correspondientes para determinar las causas que originaron la deriva de la moto de agua y por qué el involucrado no pudo regresar a la costa por sus propios medios.