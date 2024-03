La novia del playero asesinado en Rosario, tras las detenciones de quienes amenazaron a Di María: “Acá si no tenés plata no sos nadie”

A casi 20 días de la muerte de Bruno Nicolás Bussanich, el playero asesinado por un sicario en la ciudad de Rosario, su novia, Jimena López pidió justicia en las redes sociales y mostró su enojo luego de que se anunciara que fueron detenidos los autores de las amenazas hacia la familia del jugador Angel Di María.

El playero de 25 años se encontraba trabajando en el turno noche de una estación de servicio ubicada en Mendoza al 7600, cuando fue abordado por un sicario. El hombre, captado por las cámaras de seguridad, efectuó tres disparos contra Bussanich y lo hirió en el pecho y en la cabeza.

Nicolás Bussanich junto a su esposa y su bebé, Valentino. Foto: Facebook.

Tras el crimen, el asesino dejó un mensaje para Pullaro y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, que reflejaba el acecho de la violencia narco en la provincia. Algunas horas antes, dos taxistas -Diego Celentano y Héctor Figueroa- fueron asesinados con menos de 24 horas de diferencia. El colectivero que fue atacado, Marcos Daloia, también murió algunos días después.

El pasado 25 de marzo, la familia del futbolista y Campeón del Mundo, Ángel Di María, recibió una preocupante amenaza. En el ingreso del barrio privado Funes Hills Miraflores, individuos dejaron un mensaje para la “Familia Di María”, en el que exigían que le dijeran a su hijo “que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.

El enojo de la familia de Bruno Bussanich, el playero asesinado en Rosario

Ayer, se informó que las autoridades santafesinas detuvieron a los tres autores de la intimidación al jugador. Se trata de una pareja que había ingresado al domicilio del principal sospechoso, Pablo Ezequiel Acotto, y a este.

En este marco, Jimena López, la novia de Bruno Bussanich y madre de su hijo de 2 años, se manifestó en la red social X por la falta de esclarecimiento en el asesinato de su pareja y de las otras víctimas de los ataques de narcotraficantes.

Evidentemente acá si no tenés plata no sos nadie. — ʚ 𝐏𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐚 𝐇𝐞𝐜𝐡𝐢𝐜𝐞𝐫𝐚 ɞ 🌻 (@Blockbuster27) March 28, 2024

“Hay vídeos del asesino de Bruno donde se puede ver su cara y aún no hay ninguna novedad, no vemos ningún avance en nada. Como de las demás víctimas tampoco ¿Es tan difícil aplicarlo para todos los casos que no tienen relación con alguien famoso?”, escribió la joven de 27 años en su cuenta personal.

“Evidentemente acá si no tenés plata no sos nadie”, agregó López con indignación.

Lo cierto es que, al haber sido captado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió la cara del sicario que asesinó a Bruno y pidieron colaboración a la sociedad para identificarlo.

En adición, la provincia ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos en relación al homicidio ocurrido el pasado sábado 9 de marzo, cerca de la medianoche.