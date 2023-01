La mujer asesinada ya había denunciado al femicida pero lo liberaron porque no tenía antecedentes

El femicidio de Jésica Olguín (33) conmocionó a Mendoza desde la primera hora del lunes. Si bien el asesinato tuvo lugar entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, fue durante la madrugada que un hermano de Juan Manuel Tarres (48) se hizo presente en la comisaría 36 para denunciar que Tarres acababa de confesar a la tía de ambos que había asesinado a su ex pareja, con quien –además- tenía 2 hijos.

Tras dirigirse de inmediato a la casa de la joven en Las Heras –donde encontraron el cuerpo sin vida de Jésica, con sus pies y manos atadas y con señales de ahorcamiento-, los uniformados se hicieron presentes en la casa de la tía del confeso femicida (en Guaymallén, donde estaba Tarres) y lo detuvieron. Lo encontraron profundamente dormido –había tomado un ansiolítico-, por lo que no pudieron despertarlo y debieron trasladarlo casi cargándolo.

“Lesiones y amenazas”: la denuncia contra el homicida de Las Heras por la que habían pedido su captura. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes,

Lo que más bronca e indignación ha generado a raíz de este nuevo femicidio en Mendoza es que, una vez más, el asesino tenía una denuncia en su contra e, incluso, tenía una orden de captura. Sin embargo, Tarres seguía en libertad, mientras que Jésica Olguín nunca dejó de estar en peligro.

La denuncia contra Tarres

Según informaron fuentes judiciales, hace poco más de un año, Jésica Olguín había denunciado a su ex pareja por los delitos de “amenazas y lesiones leves”. Es decir, el hombre había agredido a la mujer y le había alertado que el asedio y la violencia continuarían.

Si bien Tarres quedó en libertad al no tener antecedentes penales, se dispuso de una orden de restricción de acercamiento. A raíz de esta denuncia, además, desde el Ministerio Público Fiscal habían citado en reiteradas oportunidades a Juan Manuel Tarres para comparecer (declarar). Pero el hombre no se había presentado a ninguna de esas citaciones.

A raíz de esta desobediencia, Juan Manuel Tarres había sido declarado “en rebeldía” quedado incluido en lo que se considera el “orden del día”, que no es más que una orden de captura. Así las cosas, si Tarres era parado en la vía pública para un control policial de rutina, cuando se lo identificara existía la orden de detenerlo de inmediato. Pero esto no ocurrió, por lo que Tarres continuó en libertad hasta que, finalmente, en las últimas horas asesinó a su ex y madre de sus dos hijos.

El femicidio

A primera hora de este lunes, la noticia del femicidio de Jésica Olguín en el barrio Los Chilenos (Las Heras) convulsionó a Mendoza. Y es que, según relató el propio hermano del femicida a la Policía, Tarres asesinó a su ex pareja, se dirigió a la casa de una tía de ambos y confesó lo que había hecho.

Mientras Juan Manuel Tarres tomaba un ansiolítico para poder quedarse dormido en la casa de su tía, la mujer le avisó al hermano del femicida confeso lo que acababan de contarle. Y fue este último quien se dirigió a la Comisaría 36 (Las Heras) para relatar los hechos.

Los efectivos constataron primero el femicidio, mientras que luego dispusieron la detención de Juan Manuel Tarres, quien estaba casi desmayado en la casa de su tía y como consecuencia de los efectos del Clonazepam.

El femicidio de Jésica Olguín quedó en manos del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien está instruyendo la causa.