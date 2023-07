La madre de Cecilia Strzyzowski habló del macabro historial de búsqueda en internet de Cesar Sena

La madre de Cecilia Strzyzowski habló del macabro historial de las búsquedas en internet que tenía Cesar Sena, el principal sospechoso por la desaparición de la joven en Chaco.

En diálogo con el canal de noticias C5N, Gloria Romero habló del marido de su hija. “Cada vez que yo veo el tema de lo que buscaba mi hija en Google, y lo que buscaba él (César Sena) en Google, te das cuenta de la impunidad que tenía”, manifestó.

La madre de Cecilia dijo que el marido de su hija buscaba información sobre “qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, o “muertes violentas qué pasa con el alma”, “almas de personas asesinadas”, “mente de un asesino” y “un asesino siente remordimiento”, entre otras, informó Télam.

Cecilia Strzyzowski y César Sena, detenido bajo sospecha de asesinarla. Foto: La Nación

“Ella era una chica que no vivió su adolescencia y no vivió su primera juventud, porque yo tuve un accidente y se hizo cargo de todo, de la hermana, fue madre, fue hermana, fue enfermera, fue todo”, relató Gloria.

“A los 25 años ella recién empieza ella a tener novios, a tener amigos, a salir; mientras tanto, lo único que hacia ella era trabajar”, agregó.

“Ella nunca tenía tiempo, la invitaban a salir y ella decía ´no tengo tiempo´, porque tengo que hacer horas extras para poder pagar el alquiler de su hermana, porque su hermana era su orgullo”, señaló emocionada la mujer.

En tanto, descartó que el crimen de Cecilia se cometió en solo en un contexto de “violencia de género”, ya que “no hubieran inventado el viaje”.

“Quieren echarle la culpa a César, quieren sacrificar a César y hacerlo pasar como que estaba loquito y que en un momento de locura la mató, pero no, estos la mataron por otra cosa, estoy segura de que mi hija estuvo en el lugar equivocado y en el momento equivocado, que vio algo que no tenía que ver, o que supo algo que no tenía que saber”, aseguró Gloria.

Por último, dijo que “nadie movía un solo dedo, nadie pestañeaba si Emerenciano no lo autorizaba, pero ahora lo quieren dejar limpito, él es inocente, no vio nada, no estuvo en la casa, no pasó nada”.

