La golpeó con un hierro, la encerró y quemó la casa: 7 años de cárcel para el "incendiario de la Cuarta Sección"

El Juzgado Penal Colegiado N° 1° condenó al hombre que, tras golpear a una mujer con hierro en la cabeza, incendió una casa de la Cuarta Sección de Ciudad que era usurpada por un grupo de personas en situación de calle.

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La jueza Dolores Ramón le impuso una pena de 7 años de prisión a Roberto Manuel Baigorria Britos (36), quien se declaró culpable de haber querido asesinar a J. S ., antes a escuchar la sentencia, durante un juicio abreviado que se realizó el viernes pasado en el Polo Judicial.

Previamente, la ayudante fiscal Paola Henríquez de la Fiscalía de Homicidios que dirige la fiscal Florencia Díaz Peralta y el defensor oficial Gabriel Galeota, arribaron a un acuerdo donde fijaron la pena, homologada por la jueza Ramón, por el delito de homicidio simple en grado de tentativa .

El fallo incluyó la reincidencia de acusado, la incorporación al Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y la inscripción de la sentencia en el mismo. Por otra parte, la magistrada se inhibió continuar interviniendo en la causa donde también está involucrada Sandra Lorena Baigorria Britos (40), hermana del condenado . Inicialmente la fiscal Díaz Peralta imputó a la mujer como autora del delito de omisión de auxilio.

Según consta en el expediente por tentativa de homicidio , el 11 de noviembre de 2025, aproximadamente las 16.00, Baigorria ingresó a la vivienda ubicada calle Salta 2383 de Ciudad, lugar donde residía y se encontraba la víctima, junto a Sandra Baigorria y otras personas que no pudieron ser individualizadas.

En ese momento el agresor golpeó a la mujer con un hierro y “con la finalidad de acabar con la vida de ésta última la ingresó por la fuerza a una de las piezas conformada de palos y nylon, comenzando a incendiar la misma impidiendo que la víctima pudiera salir.”

La situación fue observada por Lorena Baigorria, quien en ningún momento el prestó ayuda a la víctima.

El incendio en el lugar afectó la totalidad de la vivienda y se propagó a los arboles colindantes, causando también la posterior caída de techo, no ocasionando el fallecimiento de la mujer de casualidad.

Estos hechos motivaron a una rápida intervención de los servicios de emergencia para terminar con las llamas. Luego, la víctima fue asistida por los médicos de SEC y trasladada a la guardia del Hospital Lagomaggiore donde fue asistida por las quemaduras sufridas en distintas partes del cuerpo y por intoxicación por inhalación de humo.

De acuerdo con la información policial y reportes oficiales, acudieron al lugar dos dotaciones de los bomberos voluntarios de Godoy Cruz y una unidad del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza.

Tras un intenso trabajo conjunto, el personal logró controlar las llamas y sofocar completamente el incendio. Los equipos realizaron tareas esenciales de abastecimiento de agua, control y enfriamiento.