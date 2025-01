La enfermera acusada de la muerte de 5 bebés en Córdoba se declaró inocente y dijo que la “bombardearon por todos lados”

En la segunda jornada del juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba , Brenda Agüero, la enfermera acusada de envenenar a los recién nacidos con potasio e intentar matar a otros ocho, declaró durante casi una hora y sostuvo su inocencia.

“Hoy no podría volver a tocar a un niño”, afirmó Agüero, quien describió cómo el caso transformó su vida en una pesadilla. La mujer también denunció haber sido agredida en prisión debido a la mediatización del caso y aseguró que, aunque los fallecimientos ocurrieron, no tiene ninguna relación con los hechos: “Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso”, dijo.

“Me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica. Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían”, declaró.

La enfermera acusada de la muerte de 5 bebés en Córdoba dijo que “es inocente”. Foto: Gentileza El Doce.

En su testimonio, Agüero relató su “vocación y esfuerzo” por ingresar al área de Neonatología del hospital. “No podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché. Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar. No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba me arruinó la vida”, aseguró.

Sobre la misma línea agregó: “Nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño, de hecho siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a Neonatología”.

La acusada criticó a los medios por lo que considera una construcción injusta de su imagen: “No entiendo cómo una persona sana que nunca tuvo problemas, que de pronto salga a matar. Los periodistas inventaron esa imagen, gracias a eso yo me veo en ese contexto, eso tiene que quedar en claro”.

Brenda Agüero enfrenta cargos por envenenar deliberadamente a 13 recién nacidos con insulina y potasio. Según los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, las autopsias realizadas a dos de las víctimas revelaron niveles anormalmente altos de ambas sustancias, con inoculaciones erráticas que descartan la posibilidad de accidentes.

La teoría de la fiscalía sugiere que la enfermera buscaba destacar en su trabajo, motivada por una supuesta necesidad de sobresalir frente a sus colegas.

Brenda Agüero antes de comenzar a declarar. Foto: Gentileza Clarín.

Agüero decidió hablar en esta jornada, aunque evitó responder preguntas específicas del caso: “Dije que voy a declarar, pero como dijo mi abogado, yo tengo el expediente de manera virtual y me lo entregaron hace pocos días, pero quiero hacerlo”.

“Esta es la posibilidad que tengo para defenderme, me dieron de todos lados, me atacaron de todos lados, voy a buscar herramientas para defenderme”, señaló, destacando que comenzó a estudiar abogacía y realiza artesanías en la cárcel.

Mientras se espera el testimonio de los otros 10 acusados en el caso, la fiscalía mantiene su postura de que las muertes no fueron accidentales y apunta a demostrar la culpabilidad de Agüero como la principal responsable.