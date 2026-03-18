Un joven va a juicio por crear imágenes con IA de sus compañeras de escuela y subirlas a sitios para adultos

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la elevación a juicio de un joven acusado de utilizar inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de sus compañeras de colegio , las cuales luego fueron difundidas en una página para adultos.

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Según la resolución judicial, el imputado habría colocado los rostros de las víctimas en cuerpos desnudos mediante herramientas de IA , para luego publicar el material junto con datos personales que permitían identificarlas.

El tribunal destacó que las publicaciones incluían nombres y apellidos de las damnificadas , además de enlaces directos a sus perfiles en Instagram. Esta situación provocó que las jóvenes recibieran numerosas solicitudes de contacto y visitas de desconocidos , incrementando el impacto del hecho.

Los jueces Patricia Alejandra Farías, Maximiliano Octavio Davies y Carlos Alberto Salazar consideraron que la conducta encuadra en el delito de lesiones graves calificadas por mediar violencia de género . En ese sentido, remarcaron que el daño psíquico puede ser considerado una lesión penal , incluso sin la existencia de daño físico.

La camarista Farías sostuvo que “los trastornos de ansiedad persistentes, el estrés postraumático, los trastornos adaptativos y el aislamiento social deben considerarse graves, sin lugar a dudas” .

Una problemática en expansión

El fallo también subrayó que las víctimas son menores de edad en situación de especial vulnerabilidad, lo que agrava el caso. Además, los magistrados señalaron que este tipo de hechos constituyen violencia digital y simbólica, ya que implican una exposición sexual pública en entornos online y reproducen estereotipos en un contexto de desigualdad.

“Van proliferando en nuestra sociedad conductas que utilizan los medios informáticos o las redes para la comisión de distintos delitos”, advirtieron los jueces, en referencia al crecimiento de este tipo de prácticas.