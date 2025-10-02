La emboscaron en la puerta de su casa en Guaymallén: se llevaron $ 84 millones, U$D 5 mil y una camioneta

Un robo millonario protagonizaron dos sujetos que emboscaron a una mujer de 33 años que cuando llegaba a su casa y se llevaron una suma millonaria en pesos y dólares, además de la camioneta 4x4.

La entradera se produjo esta madrugada cerca de las 3.30, en una vivienda ubicada en la calle Libertad de Guaymallén .

Según información oficial, la víctima llegó a su casa a bordo una camioneta VW Amarok perteneciente a la empresa para que la trabaja y fue abordada por dos delincuentes armados que la amenazaron.

Luego la llevaron adentro, donde se encontraban sus hijos, y la ataron para llevarse una mochila que contenía $84 millones y 5 mil dólares.

Cuando logró desatarse, denunció al 911 el millonario robo y desde la Fiscalía departamental ordenaron un operativo realizado por personal de Delitos contra la Propiedad, Policía Científica y Tecnología Aplicada.

En el lugar se constató la presencia de cámaras de seguridad que podrían aportar información relevante para la investigación.

Posteriormente, en un patrullaje por la zona la policía logró dar con la camioneta robada en las inmediaciones de Pedro B. Palacios y Fournier. Por directivas judiciales el vehículo fue periciado por personal de Científica y perros de la División canes buscaron rastros de los ladrones.