2 de octubre de 2025 - 20:00

La emboscaron en la puerta de su casa en Guaymallén: se llevaron $ 84 millones, U$D 5 mil y una camioneta

El hecho ocurrió durante la madrugada. La Amarok fue recuperada horas después en Pedro B. Palacios y Fournier, donde fue abandonada por los dos delincuentes.

Trabajo de la Policía Científica de Mendoza. Imagen Ilustrativa. Archivo.&nbsp;

Trabajo de la Policía Científica de Mendoza. Imagen Ilustrativa. Archivo. 

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un robo millonario protagonizaron dos sujetos que emboscaron a una mujer de 33 años que cuando llegaba a su casa y se llevaron una suma millonaria en pesos y dólares, además de la camioneta 4x4.

Leé además

Más de 800 kilos de carne, no apta para consumo humano, fueron decomiados por la Policía Rural en los departamentos de Las Heras, Guaymallén y  San Rafael. 

Decomisan más de 800 kilos de carne tras un operativo en Las Heras, Guaymallén y San Rafael

Por Redacción Policiales
Franco Patricio Aracena de 31 años fue encontrado maniatado y amordazado en su departamento en Villa Nueva, Guaymallén e investigan si conocía a sus asesinos.

Se entregó el presunto autor del homicidio de Franco Aracena: un menor de 15 años lo incriminó

Por Redacción Policiales

La entradera se produjo esta madrugada cerca de las 3.30, en una vivienda ubicada en la calle Libertad de Guaymallén.

Según información oficial, la víctima llegó a su casa a bordo una camioneta VW Amarok perteneciente a la empresa para que la trabaja y fue abordada por dos delincuentes armados que la amenazaron.

Luego la llevaron adentro, donde se encontraban sus hijos, y la ataron para llevarse una mochila que contenía $84 millones y 5 mil dólares.

Cuando logró desatarse, denunció al 911 el millonario robo y desde la Fiscalía departamental ordenaron un operativo realizado por personal de Delitos contra la Propiedad, Policía Científica y Tecnología Aplicada.

En el lugar se constató la presencia de cámaras de seguridad que podrían aportar información relevante para la investigación.

Posteriormente, en un patrullaje por la zona la policía logró dar con la camioneta robada en las inmediaciones de Pedro B. Palacios y Fournier. Por directivas judiciales el vehículo fue periciado por personal de Científica y perros de la División canes buscaron rastros de los ladrones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vuelco en Guaymallén: conductor ebrio terminó con lesiones leves  

Conductor ebrio volcó en su Mini Cooper en el Acceso Este

Por Redacción Policiales
Franco Patricio Aracena de 31 años fue encontrado maniatado y amordazado en su departamento en Villa Nueva, Guaymallén e investigan si conocía a sus asesinos.

Crimen de Franco Aracena: la escalofriante escena, una bicicleta negra y dos sospechosos

Por Redacción Policiales
El intendente Marcos Calvente presentó el Plan Bianual de Obras Públicas, con 75 proyectos en marcha y una inversión récord financiada con fondos municipales.

Con 75 proyectos en marcha y $50.000 millones de inversión, Guaymallén lanzó su plan bianual de obras públicas

Por Redacción Política
Franco Patricio Aracena  de 31 años fue encontrado maniatado y amordazado en su departamento en Villa Nueva, Guaymallén e investigan si conocía a sus asesinos.

Brutal crimen en Guaymallén: hallaron a un hombre atado y amordazado en su departamento

Por Redacción Policiales