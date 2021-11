La condena de la que habla el mundo, ilustrada: así se “vivió” el juicio a Pereg y la familia de las víctimas agradeció a Mendoza

El miércoles 3 de noviembre pasado, el israelí radicado en Mendoza Gilad Pereg (40) –conocido como Gil Pereg- fue condenado a prisión perpetua por el doble crimen de su madre Pyrhia Sarousi y de su tía, Lily Pereg. Fue un jurado popular, integrado por 12 ciudadanos, quien determinó su culpabilidad, por lo que la condena a prisión perpetua era la única posibilidad de resolución ante este desenlace. Casi 3 años antes, en enero de 2019, el israelí había asesinado a ambas mujeres, las había enterrado en un sector del amplio terreno de su caótica vivienda ubicada frente al cementerio de Guaymallén, había atravesado sus cadáveres con hierros de construcción y las había cubierto con tierra, piedras y cemento para intentar ocultar el doble homicidio.

Gil Pereg asesinó y atravesó con hierros de construcción a su madre y a su tía en enero de 2019. Gentileza Prensa del Poder Judicial.

No solo el caso generó una gran conmoción a nivel mundial cuando salió a la luz y se encontraron los cuerpos sin vida, sino también a fines de octubre y principios de noviembre de este año, cuando comenzó el juicio contra el único imputado. Llegaba con la acusación formal de homicidio agravado por el vínculo en el caso de la muerte de su madre (Pyrhia, a quien había asfixiado) y de homicidio agravado por el uso de arma de fuego de su tía (Lily, a quien le había disparado en tres oportunidades). El juicio se vivió con gran expectativa en Israel –de donde eran ambas mujeres- y también en Australia, donde estaba viviendo Lily Pereg a principios de 2019 en el momento en que llegó a Mendoza a visitar a su sobrino.

A 19 días de esta histórica condena que -al igual que ocurrió con el caso de abusos a niños en el instituto religioso Antonio Próvolo- volvió a poner los ojos del mundo en la Justicia mendocina, las repercusiones siguen conociéndose. Esta vez, porque marido de una de las víctimas -Lily- se comunicó especialmente desde Australia con las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Mendoza para agradecer la celeridad con que transcurrió el proceso hace tres semanas. Pero, además, porque se publicaron las ilustraciones (court sketch) que realizó el ilustrador Damián Pérez Santos a lo largo de los 8 días durante los que se extendió el juicio en el Polo Judicial Penal mendocino.

El artista Damián Pérez Santos tuvo a su cargo el court sketch del juicio contra Gil Pereg e ilustró las distintas situaciones y expresiones de los involucrados. Foto: Prensa Poder Judicial de Mendoza.

El agradecimiento de la familia

John es actualmente el viudo de Lily Pereg y vive en Australia, mismo país donde vivía su tía cuando viajó a Mendoza en enero de 2019 a visitar a su sobrino, Gilad. En el país oceánico, Lily trabajaba como investigadora y se desempeñaba en importantes funciones académicas universitarias. Por esto mismo es que el caso en sí y el juicio despertó un fuerte interés en ese país. De hecho, el debate -que fue transmitido en vivo por YouTube en sus momentos cruciales- contó con traducción y doblaje en tiempo real, tanto al hebreo como al inglés; precisamente para poder ser seguido por los familiares de ambas mujeres en Israel y en Australia.

Durante la primera jornada del juicio, Pereg comenzó a maullar a los gritos hasta que debió ser retirado de la sala. Sus abogados insistían en la inimputabilidad. Foto: Prensa Poder Judicial Mendoza.

Precisamente fue John quien se comunicó telefónicamente con el procurador general de la Suprema Corte de Mendoza y jefe de fiscales en el Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, para hacerle llegar el agradecimiento de toda la familia a las autoridades judiciales de Mendoza. “Estaba emocionado, así se lo escuchaba y nos lo hizo saber. Y también nos dijo que quería agradecer la actuación del Ministerio Público Fiscal. Resaltó que en lo que, en principio, le parecía que era un hecho que iba a quedar sin esclarecer, tuvo un cambio de perspectiva cuando vio seriedad y fuerza con que se investigó el caso”, destacó Gullé.

El procurador indicó que el marido de Lily Pereg hizo hincapié en el profundo dolor que se atraviesa por estos días, aunque le confesó que la condena le deja -por lo menos- algo de tranquilidad.

El artista Damián Pérez Santos tuvo a su cargo el court sketch del juicio contra Gil Pereg y así lo ilustró. Foto: Prensa Poder Judicial de Mendoza.

“Ha sido un juicio histórico. Se hicieron las cosas bien, se agotaron las medidas procesales, se respetó el debido proceso y el derecho de todas las partes e, incluso, tuvieron su representación las víctimas (y sus familiares) por medio de los abogados querellantes oficiales que dependen del Ministerio Público Fiscal”, destacó Gullé a Los Andes.

Celeridad y transparencia

Para el jefe de todos los fiscales de Mendoza, el Poder Judicial cumplió con las metas que se había fijado de acuerdo a la investigación: la trasparencia del juicio y la celeridad. “Se obtuvo un fallo unánime. Es complejo, más si se tiene en cuenta que hay provincias donde en al jurado popular se le exige 10 votos sobre 12 para que haya veredicto definitivo, son casos en los que hay un margen de discrepancia. Pero en Mendoza no hay margen, es o todo o nada. Y, en definitiva, fue la sociedad la que reconoció a través del jurado que sí había elementos necesarios para condenarlo”, siguió Gullé.

El artista Damián Pérez Santos tuvo a su cargo el court sketch del juicio contra Gil Pereg y así lo ilustró. Foto: Prensa Poder Judicial de Mendoza.

Sobre las críticas

Los abogados defensores de Gil Pereg cuestionaron desde el primer momento que el juicio se haya resuelto por medio de un jurado popular. Los abogados Maximiliano Legrand y Lautaro Brachetta insistieron desde el primer momento en la inimputabilidad de Pereg -porque la autoría del doble homicidio nunca estuvo en duda- y hasta resaltaron que si el condenado hubiese vuelto a maullar ante el jurado antes de que se conociera el veredicto, el israelí hubiese sido declarado inimputable.

“Son recursos válidos los que plantea la defensa, ellos tienen una misión y que es defender los intereses de su pupilo. Los argumentos en los que insisten son los mismos que sostuvieron a lo largo de todo el proceso sobre la inimputabilidad. Pero ahí es donde estaba -y está- está la misión del Ministerio Público Fiscal, en tratar de imponer su versión. Teníamos pruebas y había que demostrar que el hombre sabía lo que estaba haciendo al momento del hecho, al momento de matar a su madre y a su tía”, se explayó el procurador.

El artista Damián Pérez Santos tuvo a su cargo el court sketch del juicio contra Gil Pereg y así lo ilustró. Foto: Prensa Poder Judicial de Mendoza.

Gullé destacó además el trabajo que hizo la fiscal Claudia Ríos y su equipo, quienes tuvieron a su cargo prácticamente toda la instrucción e investigación desde el momento en que Pereg denunció que su madre y su tía habían desaparecido hasta que los cadáveres fueron encontrados enterrados en la casa de quien había sido en un primer momento el denunciante. “La doctora Ríos hizo una investigación perfecta, se movió con rapidez. Recuerdo que al principio del caso, cuando las mujeres estaban desaparecidas todavía, vinieron los familiares de ella desde Israel y tuvimos una reunión. Ellos estaban preocupados por la inseguridad y sorprendidos de que en Mendoza ocurriera algo así con dos mujeres que habían llegado como turistas (NdA: en ese momento no se habían encontrado rastros de las mujeres y la denuncia de Gil Pereg las ubicaba como posibles sido víctimas de un hecho de inseguridad). Pero desde el primer momento en que se entrevistó con Gil Pereg, la doctora Claudia Ríos me dijo que no le cerraba la historia que le había contado él in situ”, continuó el jefe del Ministerio Público Fiscal mendocino.

La Fiscal Claudia Ríos, quien encabezó la investigación de la muerte de Pyrhia Sarusi y Lily Pereg. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

Y es que la primera versión de Pereg sostenía que las mujeres habían salido cerca de las 21, caminando desde la casa del hombre y que habían ido a la parada del colectivo para regresar al departamento céntrico que estaban alquilando en la Ciudad de Mendoza. “Esa idea no terminaba de cerrarle a la fiscal. ¿Cómo podía ser que él las haya dejado ir solas a tomarse un micro, en una zona oscura, sin que siquiera hablaran español y sin conocer nada de Mendoza? Fue difícil de creer desde el principio, insistió Gullé.

Incluso, resaltó que durante la investigación, Ríos rescató las grabaciones de una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones de la casa de Pereg -en el trayecto entre su vivienda y la parada del micro- y que en ningún momento se había visto a Pyrhia y Lily caminando por el lugar. “Ahí fue que Gil Pereg cambió la versión y dijo que, en realidad, las mujeres habían salido caminando para otro lado. Pero la declaración de él no cerraba de entrada”, manifestó Gullé.

Cómo continuará Pereg

Respecto a cómo cumplirá la condena a prisión perpetua Gil Pereg -de acuerdo a la ley local, la prisión perpetua implica un mínimo de 35 años tras las rejas-, Alejandro Gullé destacó que -en un principio- la cumplirá en un pabellón convencional del Servicio Penitenciario de Mendoza. “Se hicieron muchas pericias y todas indicaban que este hombre era absolutamente consciente de lo que había hecho. Realmente se hizo un trabajo muy bueno se hizo durante la instrucción. A partir de ahora, dependiendo de su estado psicológico, si aparece con una alteración psicológica importante que no permite que siga en el penal, tendrá que ir a una internación hospitalaria con la seguridad necesaria hasta que se recupere. Pero si con pericias se advierte que él está en condiciones de seguir en una prisión, allí cumplirá su condena”, concluyó.

Las ilustraciones del juicio

En las últimas horas se conocieron las ilustraciones realizadas en tiempo real durante el juicio contra Gilad Pereg. Fue el artista Damián Pérez Santos quien se encargó de dar forma al court sketch (ese es el nombre técnico de la práctica). Y, con grafito, Pérez Santos se encargó de representar las alternativas y situaciones transcurridas en el recinto.

El procurador de la Suprema Corte de Justicia y jefe del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé. Foto: josé Gutierrez / Los Andes.

En sus viñetas y secuencias, el ilustrador se centró en las expresiones del acusado (actualmente condenado), en la mirada, en su expresión cuando maullaba interminablemente como si fuera un gato -algo que hizo durante la primera jornada y por lo que debieron retirarlo- y hasta lo comparó en su trabajo con la mirada de un felino.

La jueza técnica Laura Guajardo, los abogados y los fiscales -así como sus expresiones- también fueron representados en el court sketch.