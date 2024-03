Juzgan a una mujer policía por el homicidio de un joven de Malargüe: el jurado verá un video que será la prueba clave de caso

Un video donde se ve disparar a la policía Nadia Verdugo podría ser la clave para determinar si la uniformada acusada de asesinar al joven malargüino Kevin Nahir González Ejea (18), tras un enfrentamiento entre bandas, en 2022, es declarada culpable o inocente por un tribunal popular.

Esta mañana, en auditorio Alfredo Bufano de San Rafael, el juez técnico Rodolfo Luque abrió el debate, en el que 12 ciudadanos sureños comenzaron a escuchar la acusación que pesa sobre Verdugo: homicidio agravado por uso de arma de fuego.

El jefe de la Fiscalía de Malargüe, Víctor Giambastiani –quien lleva adelante la acusación junto a la fiscal Andrea Llorente, la fiscal que realizó la investigación- abrieron los alegatos iniciales.

El fiscal prefirió no hablar de “un caso de gatillo fácil” sino de un caso que podía denominarse “una imagen dice más que mil palabras”, al hacer referencia a la que podría ser la prueba fundamental del caso: “un video donde está registrada la imagen del momento exacto donde pierde la vida Kevin González” y que los jurados podrán ver parar “llegar a un veredicto unánime de culpabilidad” para la imputada Nadia Verdugo, quien está acusada de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El fiscal le explicó al jurado que en la madrugada del 12 de febrero de 2022, en la ciudad de Marlargüe, se desplazaron varios móviles por disturbios en la plaza Güemes, donde había una pelea entre dos bandas.

Para el fiscal los policías fueron agredidos con palos y piedras, no con disparos. En tanto que Verdugo bajó de los autos junto a unos 10 policías, pero “ella fue la única que disparo entre 6 y 9 disparos de su pistola 9 milímetros, un arma letal”, en tanto que sus compañeros armas antitumultos, con postas de goma.

El jefe de la Fiscalía de Malargüe, Víctor Giambastiani lleva adelante la acusación de la policia Nadia Verdugo. / Gentileza Poder Judicial.

“No se puede justificar el uso de un arma de fuego. No corrió su vida peligro, ni sus compañeros, ni los vecinos. No se defendió de una agresión mortal, no hubo una guerra o suceso violento para usar el arma. Ningún policía resultó lesionado y Kevin murió”

El fiscal se mostró en desacuerdo con que se trató de un accionar justificado, que se vio obligado a matar o bien que se trasto de un exceso de legitima defensa.

Luego se refirió que los audios que existen sobre la agresión a policías con palos y piedra son posteriores a la muerte de Kevin.

Kevin Nahir González Ejea (18), la víctima.

Tras sostener que “no hay dudas de que la bala salió del arma de Verdugo –una policía experta, capacitada, con 10 años de experiencia-, explicó que la acusa contaminó la escena del crimen levantando 5 vainas, accionar que también realizaron sus compañeros, “tratando de ocultar lo sucedido”.

Daniel Sama, el abogado querellante, apoyó la posición de la fiscalía y también pidió un veredicto de culpabilidad.

Por su parte, la defensa, realizada por María de los Ángeles Hidalgo y Gustavo Villar, defensores públicos, sostuvieron que la policía “actuó en cumplimiento de su deber. Nadia intentó preservar su vida”.

Hidalgo dijo que “Nadia empleó su arma reglamentaria para defender su vida, la de su compañeros y la de los vecinos que hacia horas que eran rehenes de la situación (una guerra entre bandas)”.

Se refirió al video donde se ve a la acusada disparando. “La imagen muestra un entorno de unos 10 o 20 metros per no muestra lo que sucedía en la plaza. Para esto vamos a traer a los efectivos para que muestren ellos explicaran la magnitud de conflicto”, dijo la defensora, agregando que los vecinos escuchaban disparos y que los revoltosos n o solo se defendían con palos y piedras.

La pelea fatal

El sábado 12 de febrero de 2022, cerca de las 3 de la madrugada, comenzaron a ingresar varios llamados al 911 alertando que, en las proximidades de la calles Villa Nueva y Olascoaga de la ciudad de Malargüe, unos jóvenes estaban protagonizando una pelea callejera en una plaza de barrio Güemes.

Por eso se desplazaron hasta el lugar dos móviles policiales, uno de ellos perteneciente a Cuerpos Especiales. Según información policial, los jóvenes que protagonizaban la pelea se unieron y comenzaron a arrojarles piedras, por lo que los uniformados respondieron a la agresión con armas largas, al tiempo que pedían refuerzos.

El juez Rodolfo Luque, lleva adelante el control del juicio por jurados contra la policía Nadia Verdugo. Gentileza Poder Judicial

En medio de la reyerta los policías comunicaron al 911 que había una persona herida con arma de fuego. Se trataba de Kevin González, quien había recibido un proyectil en el pecho, debajo de la tetilla izquierda. Fueron los familiares de la víctima quienes lo llevaron hasta un centro asistencial donde los médicos constataron la muerte y diagnosticaron “herida de arma de fuego con orificio de entrada en neumotórax izquierdo y orificio de salida dorso lumbar”.

Cuando la situación fue informada a la fiscalía, el ayudante fiscal Luis Alasino ordenó que se individualizara a posibles testigos pero la situación en el lugar era muy tensa.

Más tarde, el fiscal Javier Giaroli ordenó que los efectivos que arribaron al lugar quedaran aprehendidos e incomunicados y sus armas fueran secuestradas. Los peritajes realizados por Policía Científica en el lugar de hecho fueron realizados recién el domingo por la mañana, cuando la escena había sido contaminada, ya que algunas vainas fueron entregadas por vecinos de la zona.

Los investigadores establecieron días después que una de las vainas servidas que la Policía Científica encontró en la escena del crimen, cuando hicieron la recolección de pruebas, arrojó ADN de la víctima fatal. No solo eso, sino que el número de serie grabado en ese mismo “casquillo” coincide con la pistola 9mm que usaba Verdugo.