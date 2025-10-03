Julieta Silva: solicitaron un juicio abreviado sólo si la sobreseen por los delitos más graves

Los abogados defensores de Julieta Silva - la sanrafaelina condenada por matar de forma accidental al rugbier Genaro Fortunato - presentaron un pedido de sobreseimiento para su clienta y abrieron la posibilidad que la causa se clausure con un juicio abreviado .

La mujer está imputada en la causa que tramita el fiscal Fabricio Sidoti por los siguientes delitos: lesiones leves agravadas, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas agravadas , delitos todos cuya víctima sería Lucas Giménez, su marido . A esto se agrega desobediencia a una orden judicial .

“Nosotros pedimos el sobreseimiento para los delitos de amenazas, privación ilegítima de la libertad y desobediencia”, explicó el mediático abogado porteño Roberto Castillo, quien asiste a la sureña.

La idea es –explicó- que para no llevar a juicio “pusimos en nuestro descargo que podíamos buscar una salida alternativa en el delito de lesiones. Esto, teniendo en cuenta los derechos del hijo en común que podrían verse vulnerados con una escalada del conflicto de los padres”.

El escrito presentado por el letrado afirma que “ los hechos endilgados no encuadran en ninguna figura penal prevista por nuestro ordenamiento jurídico, resultando forzada, artificiosa y descontextualizada la subsunción típica que se intenta realizar”.

“La imputación, tal como fue construida, constituye una ficción dogmática que desconoce el plexo probatorio, ignora el contexto de violencia de género en el cual se desenvolvieron los acontecimientos y pretende criminalizar a la víctima, en abierta contradicción con los estándares constitucionales, convencionales y legales que rigen en la materia”, sostiene a continuación.

Ahora, será el turno del fiscal Sidoti, quien deberá analizar la propuesta y avanzar sobre un juicio abreviado o bien continuar con la investigación y llegar a un debate oral y público.

El 8 de agosto, durante una audiencia de prisión preventiva, el juez Claudio Gil del Juzgado Penal Colegiado 2 de San Rafael, ordenó que la mujer debía seguir cumpliendo la detención en la modalidad de “domiciliaria, con tobillera electrónica”.

Dos versiones

En esa situación la acusada se encuentra luego de que el 25 de julio quedara detenida tras ser formalmente imputada por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, en perjuicio de su actual pareja, Lucas Giménez, con quien mantiene una relación matrimonial y tiene una hija en común de un año de edad.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la investigación se inició tras una denuncia presentada por la presunta víctima, quien afirmó haber sufrido agresiones (una escoriación y tumefacción) por parte de Silva.

Personal policial acudió al domicilio de los implicados, donde constataron la existencia de lesiones a la actual pareja de Silva. Como medida inicial, se dispuso la prohibición de acercamiento de Silva hacia su pareja, mientras avanzaban las diligencias investigativas, que incluyeron declaraciones testimoniales, pericias médicas y la intervención del Cuerpo Médico Forense.

Según Castillo, cuando Julieta Silva declaró ante el fiscal “desvirtuó la acusación, dio una amplia versión de los hechos que, claro, es muy distinta a la del denunciante”.

“Había una relación de sometimiento. Él la chantajeaba: el chantaje pasaba porque iba a contarle a los hijos de ella sobre su pasado”, explicó Castillo, haciendo referencia a que Giménez la habría amenazado diciéndole a los menores que la muerte de Genaro Fortunato no había sido accidental como determinó la Justicia al condenarla a tres años y nueve meses de prisión, sino que la mujer actuó de forma intencional.

Además, indicó que “le hacía escenas de celos con el padre de sus hijos (de su primer matrimonio) y también con el profesor de fútbol de los chicos, por lo que no los volvió a llevar”.