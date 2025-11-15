15 de noviembre de 2025 - 10:16

Juicio por Cecilia Strzyzowski: el jurado volvió a deliberar el veredicto

El jurado volvió a reunirse este sábado a las 8 y tienen tiempo hasta las 14 para definir el dictamen.

Continúa la espera por saber el veredicto que determinará el jurado en el juicio por caso de femicidio de Cecilia Strzyzowski.&nbsp; &nbsp;

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski este viernes entró en su etapa final, tras 13 jornadas de debate. Se esperaba que el veredicto para los siete acusados por el crimen, se conociera el día de ayer. Sin embargo, el jurado no alcanzó a un acuerdo, por lo que se dictó un cuarto intermedio hasta hoy.

Los miembros del jurado retomaron la deliberación este sábado a partir de las 8:00, con el fin de acordar un veredicto contra el Clan Sena, acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado Gustavo Briend, que representa a Gloria Romero, madre de Cecilia, destacó que se trata de una audiencia protocolar ya que los jurados sólo tienen tiempo hasta las 14:00 para acordar el dictamen.

