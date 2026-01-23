23 de enero de 2026 - 10:00

Joven panadero quedó atrapado en una maquina y lo tuvieron que liberar los bomberos

Un joven de 21 años sufrió un accidente laboral durante la noche del jueves en una panadería ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen, en Ciudad. Su mano derecha quedó atrapada en una sobadora. Fue trasladado al Central.

Un joven de 21 años sufrió un accidente laboral durante la noche del jueves en una panadería ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen, en Ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:45, cuando un llamado al 911 alertó que un trabajador tenía la mano atrapada en una máquina sobadora. Al arribar al lugar, personal policial constató que la víctima, identificada como U. A. G. (21), se encontraba realizando tareas laborales cuando su miembro superior derecho quedó atrapado entre los cilindros del equipo.

Ante la situación, se solicitó la intervención de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, quienes realizaron tareas de rescate utilizando herramientas manuales e hidráulicas, logrando liberar el brazo con resultado positivo.

En el lugar también trabajó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal diagnosticó al joven con traumatismo en el miembro superior derecho, procediendo a su traslado al Hospital Central para una mejor atención.

