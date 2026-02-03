Joven mendocina le alquiló su departamento a un "conocido" y se lo desvalijó: se llevó hasta la heladera

Valentina , una conocida DJ mendocina, mediante un video publicado en sus redes sociales, relató cómo un inquilino, que formaba parte de su círculo de " conocidos" , le desvalijó por completo su departamento ubicado en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza y no le pagó el alquiler.

Según el relato de la damnificada, el hombre con el que tiene muchos amigos en común le alquiló su departamento en octubre. Valentina había publicado en su lista de "mejores amigos" de Instagram que buscaba a alguien para alquilar su vivienda a un "precio insólito porque estaba su gato, para que lo cuidaran, estaban todas mis cosas".

Según detalló Valentina en diálogo con Los Andes, el contacto entre ambos se hizo por WhatsApp luego de que un conocido le enviara al denunciado su número de teléfono para que le escribiera para alquilarle el departamento.

"Esta persona estuvo desde octubre, le pedí que me devuelva el departamento, no me lo quiso devolver, no me pagó el alquiler y cuando anoche entré con otra llave porque ya supuestamente no estaba, me dijeron que se había ido de viaje, entro al departamento y estaba completamente desvalijado ", explicó visiblemente angustiada.

La joven detalló que el sujeto no dejó absolutamente nada en la propiedad. Se llevó mesas, sillas, camas, un televisor, un microondas, una heladera, un lavarropas e incluso los cubiertos .

DJ valentinna El inquilino no le pagó el alquiler y le desvalijó el departamento.

Valentina identificó al denunciado como un joven que trabaja como bartender: "Este chico no puede seguir trabajando en las barras de mis amigos. Es un ladrón y un estafador, ténganlo en cuenta. Yo ahora no estoy en condiciones de amoblar el departamento de nuevo. Si yo pierdo las cosas, bueno, por lo menos que no consiga trabajo nunca más, es un deshonesto", sentenció.

Horas después de su descargo, la joven compartió un video donde se lo veía al acusado presuntamente ofreciendo las pertenencias robadas en distintos locales comerciales de la calle Colón, en pleno centro mendocino.

La joven ya radicó la denuncia y, por el momento, el sospechoso está prófugo. Según contó a este medio, tiene audios del presunto delincuente declarándose culpable del ilícito.