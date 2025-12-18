Joven argentina se casó e emigró a Italia: su esposo apareció en el trabajo y la apuñaló en el pecho

Una joven argentina de 24 años , que había emigrado a Italia meses atrás junto a su pareja, fue apuñalada por su esposo mientras trabajaba y continúa internada recuperándose de las graves heridas. El agresor fue detenido , informaron las autoridades locales.

El hecho ocurrió el miércoles 10 de diciembre , cuando Paola Espíndola se encontraba preparando el desayuno en su lugar de trabajo. En ese momento apareció Alejo Grisetti , con quien se había casado recientemente en Italia, y comenzó a atacarla con un arma blanca.

Según informó el medio italiano Il T Quotidiano , en datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas , la víctima recibió una primera puñalada en el pecho y luego sufrió heridas en el brazo y la espalda . Testigos del ataque alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y la joven fue trasladada en helicóptero al hospital Santa Chiara , donde fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia .

En cuanto al agresor, se supo que se autolesionó tras el ataque, por lo que también debió ser internado. Luego de recibir el alta médica, quedó detenido . El juez de instrucción Enrico Borrelli informó que la audiencia indagatoria se realizará en los próximos días, una vez que el acusado se recupere completamente.

De acuerdo con datos incorporados a la causa, días después del casamiento la joven habría comenzado a ser víctima de violencia de género .

El estado de salud de la víctima

Familiares de Espíndola confirmaron al medio El Norte que, si bien el cuadro fue extremadamente grave, la joven se encuentra fuera de peligro. Indicaron que tiene los pulmones perforados, una fractura en la escápula izquierda, por la cual deberá ser sometida a una cirugía ortopédica, y múltiples heridas en órganos internos.

“El hígado fue apuñalado en varios lugares y el riñón derecho también resultó herido, aunque está funcionando bien”, detallaron los allegados, quienes señalaron que Paola permanece bajo estricta observación médica mientras continúa su recuperación.

El caso es investigado por la Justicia italiana bajo la figura de tentativa de femicidio, en un nuevo episodio de violencia de género que conmocionó tanto a la comunidad local como a familiares y allegados de la joven en la Argentina.