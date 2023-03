Javkin habló del ataque a los Roccuzzo y la amenaza a Messi: “¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora?

El intendente rosario Pablo Javkin se refirió esta mañana al episodio de violencia en el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, que recibió 14 tiros y un mensaje mafioso tanto para el jefe comunal como para el astro del fútbol Lionel Messi.

“A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”, expresó.

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, manifestó enojado Javkin en diálogo esta mañana con Radio 2. “Está claro lo que sucede, cómo y cuándo sucede. Esto es más grave que lo electoral. Acá es todo por la plata, el narcocrimen, la economía narco”, añadió.

El mensaje mafioso para Lionel Messi en el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario (Gentileza / Rosario 3)

“Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”, exigió a los gobiernos provincial y nacional de los peronistas Omar Perotti y Alberto Fernández, respectivamente.

“¿A cuánto está el Presidente de acá? ¿A media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la Ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”, sumó.

Para Javkin, el ataque al supermercado de la familia de Roccuzzo “es alevoso” y busca ser “noticia mundial”.

“Atribuyo esto, a darle visibilidad, al hecho alevoso que no sepamos ni de dónde viene. Ni por acción u omisión. Tengo hechos que anteceden a esto”, señaló en el lugar de los hechos.

El supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo baleado en Rosario (Gentileza / Rosario 3)

Además, pidió que se deje trabajar a los Roccuzzo, a los que destacó como una familia “de Rosario, de laburo, de muchos años que no tiene nada que ver” con la ola de violencia que sufre la ciudad.

Qué pasó en el supermercado de los Roccuzzo en Rosario

Balearon esta madrugada el supermercado “Único”, ubicado sobre calle Lavalle de Rosario y propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo. Además, dejaron un mensaje mafioso dedicado al capitán de la Selección Argentina y al intendente: “Messi, te estamos esperando, Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

Según lo informado por el medio local Rosario 3, fueron al menos 14 los disparos sobre el local comercial, la mayoría de ellos dieron sobre una de las tres persianas. Los atacantes se habrían desplazado en moto.

Por la mañana ya había cinco camionetas de la Policía. Trabaja el Ministerio Público de la Acusación y la Agencia de Investigación Criminal.

La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena.