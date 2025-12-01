1 de diciembre de 2025 - 21:05

Investigan la muerte por asfixia de un niño de 10 años: un adolescente de 16 se entregó voluntariamente

El fallecido vivía junto a sus hermanos, también menores, en la casa de un tío abuelo. El joven que se entregó a la policía dormía en ese domicilio la noche de la tragedia.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La muerte de un niño de 10 años en San Miguel de Tucumán generó consternación y desconcierto entre familiares y autoridades, luego de que un adolescente de 16 -que se había quedado a dormir en la vivienda- se entregara voluntariamente y quedara bajo investigación por el hecho.

Según informó Noticias Argentinas, el pequeño vivía junto a sus hermanos de 6 y 15 años en el domicilio de un tío abuelo de 65, ubicado en el pasaje Paraguay al 100.

El joven sospechado del homicidio solía quedarse a dormir allí con frecuencia y, según los datos preliminares, fue quien el lunes por la mañana llamó al 911 para informar la muerte del niño, mencionando la posibilidad de un estrangulamiento.

Tras realizar el llamado, el adolescente desapareció sin dejar rastro y no hubo novedades de él hasta que se entregó. En paralelo, los efectivos policiales ingresaron al domicilio y encontraron al menor sin vida, mientras los demás integrantes de la casa aún dormían.

Peritos de la Policía Científica realizaban análisis de rigor en la escena y el implicado se encuentra en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) a la espera del futuro de su situación procesal.

El fiscal Pedro Gallo, quien interviene en el caso, sospecha que el niño fue víctima de asfixia, pero aguardaba el resultado de la autopsia, la cual será clave para el avance de las pesquisas. Además, investiga si el adolescente de 16 años padece algún trastorno psiquiátrico y si comprende sus actos.

