Interceptaron en Río Negro a dos adolescentes prófugos de un reformatorio de Mendoza

Los adolescentes, de 15 y 16 años, fueron interceptados en la zona del Fortín, sobre la Ruta Nacional 22.

Dos adolescentes que se fugaron en Mendoza fueron hallados en Cipolletti.

Personal de la Comisaría 4ª de Cipolletti, Río Negro, interceptó en la tarde del sábado a dos adolescentes que se encontraban prófugos de un reformatorio de Mendoza. Así lo informó la Policía de Río Negro a través de su sitio oficial.

El procedimiento se inició tras tomar conocimiento de la presencia de dos jóvenes en la zona del Fortín, sobre la Ruta Nacional 22, quienes presuntamente se encontraban evadidos de un establecimiento de menores.

Efectivos policiales acudieron al lugar y lograron interceptar a los adolescentes, de 15 y 16 años de edad. Luego de realizar las averiguaciones correspondientes, se confirmó que ambos se habían fugado de un reformatorio mendocino.