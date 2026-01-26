26 de enero de 2026 - 22:56

Interceptaron en Río Negro a dos adolescentes prófugos de un reformatorio de Mendoza

Los adolescentes, de 15 y 16 años, fueron interceptados en la zona del Fortín, sobre la Ruta Nacional 22.

Dos adolescentes que se fugaron en Mendoza fueron hallados en Cipolletti.

Dos adolescentes que se fugaron en Mendoza fueron hallados en Cipolletti.

Foto:

Policía de Río Negro
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Personal de la Comisaría 4ª de Cipolletti, Río Negro, interceptó en la tarde del sábado a dos adolescentes que se encontraban prófugos de un reformatorio de Mendoza. Así lo informó la Policía de Río Negro a través de su sitio oficial.

Leé además

Se realizó un operativo de control en el partido de La Matanza, detuvieron a cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana. 

Lanzaron el "ICE argentino": 11 detenidos en un operativo de control migratorio en una feria clandestina

Por Redacción Policiales
Jeremías Monzón, joven asesinado en Santa Fe.

Crimen de Jeremías Monzón: se entregó un familiar de un acusado tras amenazar de muerte por redes

Por Redacción Policiales

El procedimiento se inició tras tomar conocimiento de la presencia de dos jóvenes en la zona del Fortín, sobre la Ruta Nacional 22, quienes presuntamente se encontraban evadidos de un establecimiento de menores.

Efectivos policiales acudieron al lugar y lograron interceptar a los adolescentes, de 15 y 16 años de edad. Luego de realizar las averiguaciones correspondientes, se confirmó que ambos se habían fugado de un reformatorio mendocino.

Tras el procedimiento, los jóvenes fueron trasladados a la sede de la unidad policial, donde se dio intervención al personal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Como resultado de la actuación, quedó sin efecto la averiguación de paradero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Robaron dos veces en la vivienda de Keila Fernández, la reina del Turismo de San Martín.

Robaron dos veces en la vivienda de Keila Fernández, la reina del Turismo de San Martín

Por Enrique Pfaab
Ocurrió en las calles calles Independencia y Álvarez Condarco, en Las Heras.

Tragedia en Las Heras: murió un ciclista de 78 años tras ser atropellado por un colectivo

Por Redacción Policiales
Pinamar: una camioneta y dos UTV chocaron en La Frontera.

Accidente en Pinamar: ambos conductores dieron positivo en alcohol en el caso Bastián Jerez

Por Redacción Policiales
La policía realizó un operativo policial, arrestaron a dos sospechosos y les arrojaron una granada

Tiraron una granada adentro de un móvil policial en medio de un operativo

Por Redacción Policiales