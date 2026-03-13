Escándalo en el aeropuerto de Mendoza: música fuerte, piñas, un detenido y un herido

Una verdadera trifulca se registró esta mañana en El Plumerillo, cuando dos grupos de viajeros se pelearon.

Una discusión entre dos grupos de pasajeros que estaban a punto de subirse un avión en el Aeropuerto El Plumerillo terminó con una violenta pelea. El inusual enfrentamiento dejó como saldo un pasajero en una comisaría y otro, asistido por un médico por las lesiones recibidas.

El escandalo se produjo esta mañana, a las 7.15. en el primer, donde los pasajeros de un vuelo nacional esperaban turno para embarcar. En ese lugar había un grupo de unas ocho personas que tenían un parlante con la música a un volumen ensordecedor.

Otros viajeros se quejaron de la situación y así comenzó una discusión. Los reclamos mutaron a un escándalo que debió ser aplacado por personal La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según explicó una fuente consultada.

Pero la escalada de violencia prosperó minutos más tarde, cuando el primer grupo, los que llevaban el parlante, traspasaron la barrera del primer control y, desde ese lugar, comenzaron a hacerle señas y burlas a los que se habían quejado por la música.

En ese momento, uno de los del segundo grupo cruzó la valla que los separara y comenzó a golpear a uno de los otros, al punto que la víctima cayó al piso.