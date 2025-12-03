Intentó esquivar un auto en ruta 40, terminó volcando, descubrieron que estaba ebrio y lo detuvieron

Un joven de 28 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de protagonizar un vuelco en la Ruta 40, a unos 500 metros al sur de calle Olavarría, en Luján de Cuyo. El hecho ocurrió alrededor de las 03:00.
El conductor, identificado como M.A.A. (28), viajaba a bordo de un Chevrolet Astra en sentido norte–sur acompañado por F.E.P. (22). Según la información policial, el siniestro se produjo cuando el automovilista intentó esquivar a otro vehículo, perdió el dominio del rodado y terminó volcado en la banquina oeste de la lateral de la ruta.
Ambos ocupantes fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que los diagnosticó con politraumatismo leves.
Al conductor se le realizó el dosaje de alcohol correspondiente, que arrojó un resultado de 1,62 gramos por litro de sangre, más de tres veces por encima del límite permitido. Por este motivo, quedó aprehendido y a disposición de la justicia.