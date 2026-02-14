14 de febrero de 2026 - 17:39

Intentó eludir un control en La Favorita, arrojó un arma y fue detenido: tenía pedidos de captura vigentes

El sospechoso, de 19 años, tenía dos pedidos de captura vigentes y antecedentes por tentativa de homicidio agravado.

Foto:

Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 19 años fue detenido durante la madrugada en el barrio La Favorita, en Ciudad, luego de intentar escapar de un control preventivo realizado por efectivos de la policía.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada en inmediaciones de calle Valparaíso, en las cercanías al Zanjón, en jurisdicción de la Comisaría 59ª.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados desarrollaban tareas de prevención cuando advirtieron al sujeto en actitud sospechosa e intentaron identificarlo.

Al notar la presencia policial, el joven emprendió la fuga y, mientras corría, extrajo de entre sus prendas un arma de fuego. Tras recorrer varios metros, arrojó el arma en un cantero. Posteriormente fue alcanzado y reducido por los efectivos.

El arma secuestrada resultó ser una pistola calibre 22 marca Tala, que tenía un cartucho en la recámara y otros dos en el cargador colocado.

El detenido fue trasladado junto al arma a sede policial y quedó a disposición del fiscal interviniente. De acuerdo con registros oficiales, sobre el joven pesaban dos medidas de captura vigentes, con fechas del 13 de abril y 18 de junio de 2025. Además, registraba antecedentes en una causa iniciada el 4 de diciembre de 2025 por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

