Insólito fallo: apuñaló 37 veces a su expareja, pero le dieron la pena mínima por ofrecer "sinceras disculpas"

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de CABA, dispuso la pena mínima para un hombre que apuñaló 37 veces a su expareja. Los jueces constataron la gravedad de la agresión, pero consideraron la actitud del imputado durante el proceso, quien pidió "sinceras disculpas" a la víctima.

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El hecho ocurrió en 2024, cuando Sergio Raúl Sarria intentó matar a su expareja, Adriana Débora Barrionuevo , efectuándole 37 apuñadas en todo el cuerpo . La víctima sobrevivió al ataque, pero quedó con graves secuelas.

Según señaló Infobae, la resolución indica que “el objetivo real de Sergio Raúl Sarria al efectuar las diversas lesiones cortantes sobre el cuerpo de Adriana Débora Barrionuevo no era otro que causarle la muerte; extremo éste que, afortunadamente, no logró”.

Sin embargo, el Tribunal contempló que el imputado " se mostró muy conmovido por lo ocurrido , tanto es así que no sólo ofreció sus sinceras disculpas a la víctima sino también a su propia hija por haberle causado un daño a su madre y haber destruido lo poco que subsistía de aquella familia que supieron conformar".

ARGENTINA | Sergio Sarria, actor y comediante de stand-up de 42 años, apuñaló 37 veces a su expareja Adriana Barrionuevo, de 47 años, dentro de una pizzería en Buenos Aires. Barrionuevo sobrevivió al ataque y posteriormente el agresor fue condenado a 10 años de prisión. pic.twitter.com/WaMRP1gt4g

Asimismo, los magistrados Gustavo Javier Alterini, Gabriel Eduardo Vega y Alejandro Noceti Achával, contemplaron que el hombre intentó suicidarse luego del hecho, mostró un profundo arrepentimiento y no se opuso a la detención.

“Pondero que se trata de un hombre instruido, que cuenta con la contención de su núcleo familiar primario y con hábitos laborales y que el suceso que lo ha traído a este proceso no pasó desapercibido para el imputado; tanto es así que al dimensionar la gravedad de lo ocurrido intentó quitarse su propia vida”, cita el fallo.

Detalles del hecho

El hecho sucedió el 18 de noviembre de 2024 a las 20:30 cuando Sarra ingresó al comercio donde trabajaba la víctima y la atacó brutalmente frente a testigos. Según se detalla en la sentencia el hombre “intentó causar la muerte de su ex pareja, mediando violencia de género, al asestarle violentos golpes y reiteradas cuchilladas que le ocasionaron más de treinta lesiones“.

Un compañero de trabajo de la víctima intentó detener a Sarra, quien usó gas pimienta contra él. Luego, tomó un cuchillo de cocina y “comenzó a asestarle, sin detenerse, reiteradas y violentas cuchilladas”.



Vecinos y compañeros de Barrionuevo intentaron intervenir, arrojando objetos y usando una barra de hierro para detener al atacante. En ese momento, la víctima logró arrebatarle el arma y escapar.

Los estudios médicos constataron 37 lesiones en la víctima, muchas de las cuales requirieron suturas y extirpación de puntos días después. Algunas heridas presentaban una extensión de entre cuatro y cinco centímetros.

El fallo del Tribunal

Debido a la gravedad del ataque, el fiscal pidió doce años de prisión y sostuvo que la agravante de “ensañamiento” (el sufrimiento innecesario causado por la multiplicidad y ubicación de las lesiones) estaba más que acreditada.

Por su lado, la abogada defensora, Laura Isabel Ayala, no cuestionó la responsabilidad penal de su representado, pero subrayó que admitió los hechos y pidió disculpas en el juicio. Por lo tanto, solicitó que se aplique el mínimo de la escala penal, que son diez años de prisión para este delito.

Finalmente, el Tribunal dispuso la pena mínima para Sarra, la cual cumplirá en la cárcel.