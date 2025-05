Insólito accidente en La Plata: la atropelló su propio auto tras olvidar poner el freno de mano

Según informaron medios locales como 0221, la mujer había descendido de su automóvil sin asegurarse de que estuviera inmovilizado. El vehículo comenzó a desplazarse por una pendiente descendente y, en un intento desesperado por detenerlo, la conductora se colocó detrás del auto para frenarlo con sus manos. La maniobra no sólo fue ineficaz, sino que terminó provocando que el auto la embistiera, quedando atrapada bajo la carrocería.

La escena fue registrada por varios testigos que no tardaron en compartir los videos en redes sociales. En ellos se puede observar a la mujer tendida a un costado del vehículo, con heridas visibles en el rostro y las manos, y en un evidente estado de shock. También se escuchan los gritos de auxilio de quienes presenciaron el momento y la rápida intervención de un agente de policía que patrullaba la zona.

Embed #laplata Estacionó el auto, se bajó y, como se le venía para atrás, quiso frenarlo. Pero tuvo tan mala fortuna que terminó siendo aplastada por el rodado y resultó con heridas. Pasó en la esquina de 4 y 50. pic.twitter.com/nlEJh0PZgk — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) May 9, 2025

“Soy policía, señora, quédese tranquila, ¿sí? No se haga problema, ahora no plantee nada. Lo importante es que usted esté bien”, se le escucha decir al uniformado que se acercó para asistirla. En otra parte del video también se puede oír que ya habían avisado a su esposo sobre lo ocurrido. El agente y varios vecinos colaboraron para liberar a la víctima de debajo del auto hasta la llegada del SAME.