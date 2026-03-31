31 de marzo de 2026 - 15:03

Indignante: acosó a una niña de 7 años en una panadería y luego mostró sus partes íntimas en la calle

La policía constató que el sujeto vive en condiciones infrahumanas y se dispuso que se realice una evaluación psiquiátrica.

El doble acoso ocurrió en Merlo, Buenos Aires.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hecho indignante ocurrió en el partido de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, luego de que un hombre pervertido acosara a una niña de 7 años en una panadería. Tras retirarse del lugar, siguió su misión y acosó a una transeúnte femenina al bajarse los pantalones y mostrar sus partes íntimas.

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Finalmente, tras exhaustivas tareas de campo, el sujeto fue detenido en la intersección de la avenida Camino de la Rivera y Bilbao, en el barrio Pompeya. Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el aprehendido fue identificado como Leonardo Fabio Jarzynski, de 38 años.

La detención se produjo en su domicilio, ubicado en la avenida Camino de la Rivera 752.

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“Vive en condiciones infrahumanas”, constataron

El hecho en cuestión se produjo el pasado viernes en una panadería ubicada en la intersección de las calles Filiberto y Toay. Allí, Jarzynski se acercó a una niña de 7 años dentro del local y le dirigió comentarios de contenido sospechoso. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Debido a eso, el detenido fue expulsado del comercio por la abuela de la niña, justo antes de que la situación escalara. Sin embargo, al retirarse del lugar, acosó a una mujer al bajarse los pantalones y mostrar sus partes íntimas. Usuarios de la red remarcaron que estuvo a punto de hacer eso con la menor.

El Ministerio Público Fiscal constató que el hombre vive en condiciones infrahumanas y se dispuso que se realice una evaluación psiquiátrica. Esta arrojó que el mismo se halla ubicado en tiempo y espacio y tiene noción de los actos.

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