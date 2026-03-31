Indignante: acosó a una niña de 7 años en una panadería y luego mostró sus partes íntimas en la calle

La policía constató que el sujeto vive en condiciones infrahumanas y se dispuso que se realice una evaluación psiquiátrica.

Un hecho indignante ocurrió en el partido de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, luego de que un hombre pervertido acosara a una niña de 7 años en una panadería. Tras retirarse del lugar, siguió su misión y acosó a una transeúnte femenina al bajarse los pantalones y mostrar sus partes íntimas.

Finalmente, tras exhaustivas tareas de campo, el sujeto fue detenido en la intersección de la avenida Camino de la Rivera y Bilbao, en el barrio Pompeya. Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el aprehendido fue identificado como Leonardo Fabio Jarzynski, de 38 años.

La detención se produjo en su domicilio, ubicado en la avenida Camino de la Rivera 752.

Embed MERLO: DETUVIERON AL HOMBRE QUE ACOSÓ A UNA MENOR DE 7 AÑOS EN UNA PANADERÍA



, () – El hombre que acosó a una nena de 7 años en el barrio Pompeya de Merlo fue detenido en la intersección de la avenida Camino de la Rivera y Bilbao tras… pic.twitter.com/iqZEVjs4vT — Noticias Argentinas (@NAagencia) March 31, 2026 “Vive en condiciones infrahumanas”, constataron El hecho en cuestión se produjo el pasado viernes en una panadería ubicada en la intersección de las calles Filiberto y Toay. Allí, Jarzynski se acercó a una niña de 7 años dentro del local y le dirigió comentarios de contenido sospechoso. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Debido a eso, el detenido fue expulsado del comercio por la abuela de la niña, justo antes de que la situación escalara. Sin embargo, al retirarse del lugar, acosó a una mujer al bajarse los pantalones y mostrar sus partes íntimas. Usuarios de la red remarcaron que estuvo a punto de hacer eso con la menor.