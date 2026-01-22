Imputaron a una mujer y a su hijo menor de edad por el crimen del adolescente en un cumpleaños

El Ministerio Público Fiscal decidió imputar por homicidio a madre e hijo, además de homicidio en grado de tentativa pro las lesiones que sufrió otro de los jóvenes

La fiscal Andrea Lazo imputó esta mañana a una mujer y a su hijo, menor de edad, por el homicidio de Joaquín Isaías Morales Contreras, de 17 años, que falleció a las 3 de la madrugada del miércoles, después de recibir un disparo en el pecho.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la imputación fue formulada por la fiscal Andrea Lazo, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. El adolescente falleció alrededor de las 3 de la mañana del miércoles 21 de enero de 2026, luego de recibir un disparo de arma de fuego en el pecho.

De acuerdo al comunicado oficial, la mujer mayor de edad, identificada con las iniciales M. B. C., fue imputada como coautora del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa, también agravado por el uso de arma de fuego. A esta calificación se suma el agravante por la participación de un menor de edad.

En tanto, el hijo de la mujer, menor de edad, fue imputado como coautor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego.

El Ministerio Público Fiscal aclaró que no se difundirá la identidad de la mujer ni del menor imputado, en resguardo de los derechos del adolescente y en cumplimiento de la normativa vigente.