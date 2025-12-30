Imputaron al conductor que atropelló y arrastró tres cuadras a un joven en Guaymallén

Luego del violento episodio ocurrido el viernes pasado donde un presunto ladrón fue atropellado y arrastrado más de 300 metros , resultando en la amputación de sus piernas, este martes formalizaron la imputación contra el conductor del vehículo y su acompañante.

Tras un robo, atropelló a un presunto ladrón, lo arrastró 300 metros y le amputaron las piernas

Atropelló a un supuesto ladrón durante 3 cuadras y debieron amputarle las piernas: "Creímos que había huido y seguimos"

La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, bajo la instrucción de la Dra. Claudia Ríos, informó las imputaciones contra Lucas Mariano Tello Sánchez (31) y Micaela Natali Lucero Mendoza (25) . Ambos enfrentan cargos por el delito de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa , luego del violento episodio ocurrido durante la noche del pasado 26 de diciembre.

El hecho se desencadenó en las inmediaciones de la plaza Murialdo, en Villa Nueva, cuando Tello Sánchez y su pareja denunciaron haber sido víctimas de un robo por parte de un grupo de sujetos que les sustrajeron un celular, un casco y zapatillas.

Según los reportes, el conductor decidió no dar aviso inmediato a las autoridades y emprendió una persecución por su cuenta a bordo de un Volkswagen Gol Power .

Al llegar a la intersección de las calles Godoy Cruz y Alpatacal, Tello Sánchez localizó a Nicolás Alejandro Varas Frías (19) , presunto implicado en el asalto. En ese punto, el conductor embistió al joven y, lejos de detenerse, lo arrastró aproximadamente 350 metros hasta la calle Echeverría. Testigos presenciales indicaron que el conductor demostró una clara intención de herir gravemente a la víctima durante el trayecto.

Como consecuencia del ataque, Varas Frías fue trasladado de urgencia al Hospital Central con politraumatismos graves. Fuentes médicas confirmaron que, debido a la severidad de las lesiones sufridas por el arrastre, al joven de 19 años se le debieron amputar ambos miembros inferiores y permanece en estado crítico en terapia intensiva.

Antecedentes de los involucrados

La investigación judicial reveló que ambos protagonistas del suceso cuentan con prontuarios previos. El joven atropellado tenía una medida pendiente por tentativa de homicidio simple desde enero de 2025. Por su parte, el imputado Tello Sánchez posee una extensa lista de antecedentes que incluye amenazas en contexto de violencia de género, robo agravado por uso de arma de fuego e infracción a la ley de drogas.

El vehículo utilizado en el hecho fue secuestrado para realizar las pericias correspondientes, mientras que los dos imputados permanecen a disposición de la Oficina Fiscal N° 2 tras la entrega voluntaria del conductor horas después del incidente.