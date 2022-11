Imputaron a una mujer que habría secuestrado a una joven y la habría obligado a viajar a Chile a vender “mercancías”

La Fiscalía de Delitos no Especializados imputó hoy a una mujer que habría mantenido secuestrada a una joven madre durante 15 días y que también la habría obligado a viajar a Chile para vender mercancías.

Esta mañana la fiscal Patricia Atur imputó a Melisa Gisel Vargas Flores por los delitos de secuestro coactivo, lesiones leves y amenazas coactivas. Además, imputó a un hombre que trabajaba al servicio de Vargas, identificado como Norberto Nahuel Cerón Miguel por el delito de secuestro coactivo.

Durante la audiencia de imputación la acusada se mostró hostil y violenta. “Mostró una personalidad que se ajusta a lo que enseñan los manuales de psicología en relación a los secuestradores”, explicó una fuente que trabaja en el caso.

Según la investigación, desde el 7 al 22 de octubre hasta el 2022, Melisa Gisel Vargas habría obligado a N. L., una mujer que tiene 4 hijos, a permanecer encerrada en contra de su voluntad, en una vivienda ubicada en Pedro de Mendoza, entre Azcuénaga y Eva Duarte de Guaymallén. Durante estos 15 días la golpeó en distintas partes de cuerpo y le impidió escapar amenazándola con matar a sus familiares.

Durante los días en encierro la mujer habría sido golpeada y las huellas de castigo fueron detectados por los peritos de Cuerpo Médico Forense: moretones en brazos y piernas.

Además, la habría obligado a cobrar de manera intimidatoria unos préstamos y a viajar a Chile transportando mercadería que, en algunos casos habrían tenido en su interior cocaína que debía vender en el país vecino y traer el dinero recaudado.

El expediente sostiene que con posterioridad a esos días de encierro, en Pelegrini y Bandera de los Andes de Guaymallén, cuando Llanos llegó a Mendoza en un colectivo desde Chile, Vargas la habría obligado a subir a un Renault Duster conducido por Norberto Nahuel Cerón Miguel, diciéndole que le diera el dinero. “Vamos a pedirle plata a todos tus pasajeros y me pagás lo que me debés. No sabés con quién te metiste”, le habría dicho.

Luego, Vargas y Cerón impidieron que Llanos bajara de auto durante un par de horas, mientras se desplazaban por distintos lugares. Cerca de las 12.30 Llanos logró enviarle un mensaje de Whatsapp a un conocido diciendo que la tenían secuestrada por lo que la Policía tomó conocimiento del hecho.

El vehículo fue detenido en la calle Pelegrini frente a la plaza José Lencinas. En ese momento Vargas le dijo a la víctima: “más te vale que no hayas llamado a la Policía porque a mí me van a tener un día, me van a soltar y voy a mandar a matar a toda tu familia”