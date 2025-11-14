14 de noviembre de 2025 - 10:39

Imágenes sensibles: le clavaron una llave de auto en la frente en medio de una pelea en un torneo de fútbol

El hecho se produjo durante un torneo femenino Sub 16, cuando una discusión entre adultos derivó en una pelea de gran magnitud que debió ser controlada por la Policía.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento episodio ocurrido en la tarde del jueves en el club deportivo barrial GEVE, en Villa España (Berazategui), dejó a un hombre de 35 años gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza con una llave de auto, que le quedó incrustada en la frente.

El hecho se produjo durante un torneo femenino Sub 16, cuando una discusión entre adultos derivó en una pelea de gran magnitud que debió ser controlada por la Policía. Según testigos, la víctima intervino para defender a un amigo en medio del conflicto y fue atacada por un hombre de 40 años, quien le provocó un corte profundo y una hemorragia.

La víctima estaba acompañada por su hija de 16 años —jugadora del torneo—, quien también manifestó dolores corporales tras el altercado.

A pesar de la recomendación de esperar una ambulancia, ambos heridos fueron trasladados en vehículos particulares hasta el Hospital Evita Pueblo, ubicado a 19 cuadras, donde el hombre fue internado de urgencia con parte de la llave aún incrustada en el cráneo.

El agresor fue detenido en el lugar y su vehículo, un Chevrolet Zafira, quedó secuestrado. La causa fue caratulada como tentativa de homicidio, y quedó a disposición de la Justicia.

El club permaneció momentáneamente cerrado mientras personal policial realizaba las actuaciones correspondientes y tomaba declaración a testigos del violento suceso.

