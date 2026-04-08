Iba en una moto robada, evadió un control, llegó a su casa, escapó por los techos pero fue detenido

Un operativo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) en Maipú terminó con la detención de un hombre y la recuperación de una moto con pedido de secuestro, tras una persecución que comenzó durante un control vehicular.

Persecución en Maipú: detuvieron a un sospechoso y recuperaron una moto robada

Persecución en Maipú: detuvieron a un sospechoso y recuperaron una moto robada

Un operativo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) en Maipú terminó con la detención de un hombre y la recuperación de una moto con pedido de secuestro, tras una persecución que comenzó durante un control vehicular.

El procedimiento se inició en la intersección de Acceso Este y Serpa, cuando efectivos policiales intentaron identificar a dos personas que circulaban en una moto gris sin patente. Al advertir la presencia policial, los sospechosos emprendieron la fuga.

La persecución se extendió hasta el asentamiento Estación Pedregal, donde los ocupantes abandonaron el rodado en la vía pública e ingresaron a una vivienda. Luego escaparon por el fondo hacia las vías del tren.

Finalmente, uno de los individuos fue alcanzado y aprehendido por el personal policial.

Al verificar la motocicleta, se constató que se trataba de una Bajaj Rouser sin dominio, la cual tenía pedido de secuestro vigente desde el 4 de abril en el marco de una causa por hurto agravado.

Por disposición judicial, se ordenó el secuestro del vehículo y el traslado del detenido a la dependencia correspondiente, quedando a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú.