Hoy se conocerá el veredicto contra el exmarido de Julieta Prandi: qué pena podría recibir

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana dará a conocer hoy el veredicto en el juicio contra Claudio Contardi, exmarido de la actriz y conductora Julieta Prandi, acusado de presunto abuso sexual agravado.

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, declaró en la justicia y se conocieron detalles del escrito
Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, declaró en la justicia y se conocieron detalles del escrito

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana dará a conocer hoy el veredicto en el juicio contra Claudio Contardi, exmarido de la actriz y conductora Julieta Prandi, acusado de presunto abuso sexual agravado. La audiencia está prevista para las 11 y contará con la presencia de ambas partes junto a sus abogados.

Guillermo Francella encarna 16 arquetipos argentinos que todos podemos identificar.

Sorprendió a todos: Guillermo Francella le envió un particular mensaje a Julieta Prandi

juicio a claudio contardi: un testigo revelo el control y la violencia que sufrio julieta prandi

Juicio a Claudio Contardi: un testigo reveló el control y la violencia que sufrió Julieta Prandi

El representante legal de Prandi, Javier Baños, sostuvo que “jurídicamente una absolución es impensable” y afirmó que el empresario “debería ser condenado”. El letrado pidió una pena de 50 años de prisión, argumentando que el imputado “no tiene posibilidad de reinserción”. El fiscal Christian Fabio, en cambio, solicitó 20 años, mientras que la defensa de Contardi reclamó su absolución.

“Si los jueces dictan una pena a la mitad de la que pedimos, también iremos a Casación”, advirtió Baños. La solicitud de juicio por jurados, planteada por la defensa, fue rechazada por el tribunal integrado por Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, que además prohibió a Contardi salir del país hasta conocerse la sentencia.

Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.

Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.

Prandi, visiblemente afectada tras la última audiencia, aseguró que “los hechos tienen que tener consecuencias” y reiteró su pedido de prisión preventiva para resguardar su seguridad y la de sus hijos, medida que fue denegada para no adelantar el fallo.

“Lloré desde las tripas, saqué todo mi dolor. Este hombre es capaz de hacer cualquier cosa”, expresó la conductora.

La expectativa ahora está puesta en la resolución de los jueces, que cerrará un proceso judicial seguido de cerca por la opinión pública y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres y la niñez.

