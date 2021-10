Horror: niños de 9 años eran sometidos al “juego de la violación” en Santiago del Estero

La Justicia de Santiago del Estero investiga el macabro “juego de la violación” al que eran sometidos menores de edad, cuando tenían entre 8 y 9 años. Los episodios de abuso sexual ocurrieron durante unos cinco años. También preocupó a los funcionarios la “naturalización” por parte de las víctimas.

El caso salió a la luz cuando un hombre descubrió a su hijo y a dos amigos que tenían relaciones sexuales en el baño de la casa. Otra revelación aberrante llegó más tarde: los abusos pasaban hace cinco años al menos y uno de los menores ya habría sido atacado por un adulto.

La investigación ahora está bajo la órbita de la fiscalía del departamento General Taboada. Por estas horas se asiste con Cámara Gesell a seis menores implicados, con la intervención de psicólogos y de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Subnaf).

Conmoción en Santiago del Estero por el "juego de la violación" entre menores de edad - Imagen ilustrativa / Web

Para los funcionarios llama la atención que los adolescentes no consideren al llamado “juego de la violación” como un abuso, pero sí al ataque sufrido de manos de un adulto.

“Ni bien llegué aquí, varios chicos me invitaron al ‘juego de la violación’, y yo empecé a jugar, pero lo que me hizo C. fue violación”, dijo un chico. Su padre fue instruido para acentuar el control sobre el joven, ya que desconocía por completo lo que ocurría en el interior de su casa y con sus hijos, en razón de “trabajar afuera casi todo el día”.

Según El Liberal, los funcionarios judiciales que intervienen interpretan que en ambos casos se enfrentan con un ataque sexual, individual y colectivo.

“Jugamos así hace cinco años; casi siempre en casa”, ahondó la víctima, quien señaló que el participante más chico tiene 9 años (ahora de 14 años).

Ya fueron notificados sus padres, quienes reaccionaron sorprendidos, ya que ignoraban el hecho.

Uno de los objetivos en la incipiente investigación es “establecer si los abusos fueron originados por un adulto, sin que los menores percibieran hoy que su sexualidad fue corrompida, torcida, o quizás hasta definida mal”.

Todos los interrogantes comenzarán a ser respondidos por los chicos esta semana, bajo total reserva de sus identidad e integridad.

Línea 102 - la línea telefónica de las chicas y los chicos. Servicio gratuito y confidencial ante una situación de amenaza o vulneración de derechos.

Línea 137 - atención a víctimas de violencia familiar y sexual